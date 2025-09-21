المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي.. كومو يقلب تأخره لفوز ضد فيورنتينا.. وأتالانتا يحرج تورينو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:35 م 21/09/2025
فيورنتينا

فيورنتينا - صورة أرشيفية

قلب كومو تأخره أمام مضيفه فيورنتينا إلى فوز بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة السادسة عن طريق رولاندو ماندرجورا، وأدرك كومو التعادل في الدقيقة 65 عن طريق مارك أوليفييه كامب.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل فيورنتينا هدفه الثاني عن طريق جايدن أدي.

 ورفع كومو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، انتصر فريق أتالانتا على تورينو بنتيجة 3-0 خارج ملعبه، سجل أهداف المباراة نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 30 و38، بينما أحرز كمال الدين سليمانا هدفًا في الدقيقة 34.

وفي نفس التوقيت أيضا تعادل فريق كريمونيسي مع بارما دون أهداف، وانتصر روما خارج ملعبه على لاتسيو بنتيجة 1-0 في لقاء سجل خلاله لورينزو بيلجريني الهدف الوحيد في الدقيقة 38.

وشهدت مباراة لاتسيو وروما إشهار حكم المباراة بطاقتين حمراويتين للاعبي فريق لاتسيو في الدقيقة 86 لرضا بلحيان والدقيقة 90+7 لماتيو قندوزي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة روما القادمة
الدوري الإيطالي تورينو فيورنتينا كومو

