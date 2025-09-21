قلب كومو تأخره أمام مضيفه فيورنتينا إلى فوز بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة السادسة عن طريق رولاندو ماندرجورا، وأدرك كومو التعادل في الدقيقة 65 عن طريق مارك أوليفييه كامب.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل فيورنتينا هدفه الثاني عن طريق جايدن أدي.

ورفع كومو رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند نقطتين في المركز السابع عشر.

وفي نفس الجولة، انتصر فريق أتالانتا على تورينو بنتيجة 3-0 خارج ملعبه، سجل أهداف المباراة نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة 30 و38، بينما أحرز كمال الدين سليمانا هدفًا في الدقيقة 34.

وفي نفس التوقيت أيضا تعادل فريق كريمونيسي مع بارما دون أهداف، وانتصر روما خارج ملعبه على لاتسيو بنتيجة 1-0 في لقاء سجل خلاله لورينزو بيلجريني الهدف الوحيد في الدقيقة 38.

وشهدت مباراة لاتسيو وروما إشهار حكم المباراة بطاقتين حمراويتين للاعبي فريق لاتسيو في الدقيقة 86 لرضا بلحيان والدقيقة 90+7 لماتيو قندوزي.

