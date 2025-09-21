المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباراة "أهداف الوقت القاتل".. إنتر يستعيد هيبته في الدوري الإيطالي بالفوز على ساسولو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:45 م 21/09/2025
إنتر ميلان وساسولو

صورة من مباراة إنتر ميلان وساسولو

واصل فريق إنتر ميلان صحوته في بطولة الدوري الإيطالي بعدما حقق الفوز مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-0 أمام ساسولو، ضمن مباريات الجولة الرابع.

وانتصر إنتر ميلان مساء اليوم الأحد بنتيجة 2-0، على ساسولو في اللقاء الذي شهد تألق فيديريكو ديماركو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يحرز طارق موهاريموفيتش الهدف العكس ضد فريقه "ساسولو" في الدقيقة 81.

أما هدف ساسولو الوحيد في المباراة سجله وليد شديرة في الدقيقة 84، ليفوز إنتر بثنائية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يواصل إنتر ميلان صحوته بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي إذ حقق الفوز يوم الأربعاء الماضي ضد أياكس في المباراة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أنه استعاد هيبته في الدوري الإيطالي بعد الخسارة بنتيجة 4-3 ضج يوفنتوس في الجولة الثالثة، وقبلها الخسارة بنتيجة 2-1 ضد أودينيزي، رغم أنه بدأ الدوري بالفوز بنتيجة 5-0 ضد تورينو.

أما ساسولو فقد عاد لنزيف النقاط من جديد بعدما انتصر في الجولة الماضية على لاتسيو بنتيجة 1-0.

وبهذه النتيجة، يصل إنتر ميلان للنقطة السادسة في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما يتواجد ساسولو في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط.

إنتر ميلان يستعد بعد هذه المباراة لمواجهة كالياري يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي، بينما يلتقي ساسولو مع كوكو يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس إيطاليا.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر ميلان ساسولو

