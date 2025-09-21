صدارة مؤقتة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

انتهت مساء الأحد، مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي 2025-26، باستثناء مواجهة نابولي مع بيزا التي ستقام في العاشرة إلا ربع مساء الإثنين.

وشهدت الجولة الرابعة للدوري تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا بنتيجة 1-1، بينما انتصر ميلان على أودينيزي بنتيجة 3-0، وفاز روما أيضا على لاتسيو بنتيجة 1-0، وحقق أتالانتا الفوز بثلاثية دون رد خارج ملعبه ضد تورينو.

كما حقق كومو الفوز خارج ملعبه ضد فيورنتينا بنتيجة 2-1، وأحسن نادي إنتر ميلان ضيافة ساسولو بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط وذلك بشكل مؤقت لحين نهاية مباراة نابولي مع بيزا، حيث يتواجد الفريق الجنوبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط فقط.

أما ميلان يتواجد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط أيضا وهو نفس رصيد روما صاحب المركز الرابع، ولذلك فإن المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ستكون صعبة للغاية في الوقت الحالي.

