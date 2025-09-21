المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

صدارة مؤقتة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:59 م 21/09/2025 تعديل في 22/09/2025
مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

يوفنتوس - صورة أرشيفية

انتهت مساء الأحد، مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي 2025-26، باستثناء مواجهة نابولي مع بيزا التي ستقام في العاشرة إلا ربع مساء الإثنين.

وشهدت الجولة الرابعة للدوري تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا بنتيجة 1-1، بينما انتصر ميلان على أودينيزي بنتيجة 3-0، وفاز روما أيضا على لاتسيو بنتيجة 1-0، وحقق أتالانتا الفوز بثلاثية دون رد خارج ملعبه ضد تورينو.

كما حقق كومو الفوز خارج ملعبه ضد فيورنتينا بنتيجة 2-1، وأحسن نادي إنتر ميلان ضيافة ساسولو بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط وذلك بشكل مؤقت لحين نهاية مباراة نابولي مع بيزا، حيث يتواجد الفريق الجنوبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط فقط.

أما ميلان يتواجد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط أيضا وهو نفس رصيد روما صاحب المركز الرابع، ولذلك فإن المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ستكون صعبة للغاية في الوقت الحالي.

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

