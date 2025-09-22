المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نابولي ينهي مغامرة بيزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:16 ص 23/09/2025
فريق نابولي

نابولي - صورة أرشيفية

انتهت مساء اليوم الإثنين، مباراة نابولي مع بيزا التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

وبادر بيلي جيلمور بالتسجيل لنابولي صاحب الأرض في هذه المباراة عند الدقيقة 39، قبل أن يتعادل مبالا نزولا لفريق بيزا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وفي الدقيقة 73 سجل ليوناردو سبينازولا الهدف الثاني لنابولي، بعدها بتسع دقائق سجل لورينزو لوكا الهدف الثالث لنابولي، ثم سجل لوران الهدف الثاني للفريق الضيف.

وبهذه النتيجة، يصل نابولي للنقطة الـ12 في المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، ويبتعد بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط فقط.

أما بيزا فتواجد في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

للتعرف على مباريات الجولة الخامسة اضغط هنا

نابولي بدأ الدوري بالفوز على ساسولو بنتيجة 2-0، ثم الفوز على كالياري بنتيجة 1-0، قبل أن ينتصر خارج ملعبه ضد فيورنتينا بنتيجة 3-1، قبل أن ينتصر على بيزا.

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي بيزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg