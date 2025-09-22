نابولي ينهي مغامرة بيزا بثلاثية في الدوري الإيطالي

انتهت مساء اليوم الإثنين، مباراة نابولي مع بيزا التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

وبادر بيلي جيلمور بالتسجيل لنابولي صاحب الأرض في هذه المباراة عند الدقيقة 39، قبل أن يتعادل مبالا نزولا لفريق بيزا في الدقيقة 60 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة.

وفي الدقيقة 73 سجل ليوناردو سبينازولا الهدف الثاني لنابولي، بعدها بتسع دقائق سجل لورينزو لوكا الهدف الثالث لنابولي، ثم سجل لوران الهدف الثاني للفريق الضيف.

وبهذه النتيجة، يصل نابولي للنقطة الـ12 في المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، ويبتعد بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط فقط.

أما بيزا فتواجد في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

نابولي بدأ الدوري بالفوز على ساسولو بنتيجة 2-0، ثم الفوز على كالياري بنتيجة 1-0، قبل أن ينتصر خارج ملعبه ضد فيورنتينا بنتيجة 3-1، قبل أن ينتصر على بيزا.

