انتهت مساء الإثنين، مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي وذلك بعد انتصار فريق نابولي على بيزا بنتيجة 3-2.

وانتصر مساء الإثنين، فريق نابولي على بيزا بنتيجة 3-2، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي لتختتم الجولة بفوز مثير ومباراة معلقة حتى الدقائق الأخيرة.

وشهدت الجولة الرابعة للدوري تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا بنتيجة 1-1، بينما انتصر ميلان على أودينيزي بنتيجة 3-0، وفاز روما أيضا على لاتسيو بنتيجة 1-0، وحقق أتالانتا الفوز بثلاثية دون رد خارج ملعبه ضد تورينو.

كما حقق كومو الفوز خارج ملعبه ضد فيورنتينا بنتيجة 2-1، وأحسن نادي إنتر ميلان ضيافة ساسولو بعدما حقق الفوز عليه بنتيجة 2-1.

وبهذه النتائج، يتواجد نابولي في المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، مستغلا تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا في نفس الجولة.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط فقط، ويلاحقه فريق ميلان برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد روما صاحب المركز الرابع.

ولذلك فإن المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي ستكون صعبة للغاية في الوقت الحالي.

