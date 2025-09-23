المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

رسميا.. نابولي يجدد عقد بوليتانو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:40 م 23/09/2025
ماتيو بوليتانو

ماتيو بوليتانو

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد ماتيو بوليتانو مهاجم الفريق الجنوبي.

ووفقا لما أكده بطل الدوري الإيطالي عبر موقعه الرسمي، فإن عقد بوليتانو الجديد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وكان بوليتانو صاحب الـ32 عاما قد انضم إلى نابولي في صيف 2020 على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، واشتراه "البارتينوبي" بشكل نهائي العام التالي مقابل 22 مليون يورو.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

شارك بوليتانو في 238 مباراة مع نابولي، سجل خلالها 34 هدفا وقدّم 35 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين في الدوري وكأس إيطاليا.

وخاض اللاعب الإيطالي 5 مباريات مع نابولي هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

جدول مباريات اليوم 

الدوري الإيطالي نابولي ماتيو بوليتانو

