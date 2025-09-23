رسميا.. نابولي يجدد عقد بوليتانو

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد ماتيو بوليتانو مهاجم الفريق الجنوبي.

ووفقا لما أكده بطل الدوري الإيطالي عبر موقعه الرسمي، فإن عقد بوليتانو الجديد يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وكان بوليتانو صاحب الـ32 عاما قد انضم إلى نابولي في صيف 2020 على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، واشتراه "البارتينوبي" بشكل نهائي العام التالي مقابل 22 مليون يورو.

شارك بوليتانو في 238 مباراة مع نابولي، سجل خلالها 34 هدفا وقدّم 35 تمريرة حاسمة، وفاز بلقبين في الدوري وكأس إيطاليا.

وخاض اللاعب الإيطالي 5 مباريات مع نابولي هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

