لياو: رفضت إنتر من أجل ميلان

أكد رافاييل لياو، نجم ميلان، أنه رفض عرضا من الغريم إنتر قبل الانتقال إلى فريقه الحالي.

وكان لياو (25 عاما) قد انضم إلى ميلان في صيف 2019 قادما من ليل الفرنسي، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2028.

قال لياو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أستطيع أن أروي القصة قبل مجيئي إلى هنا، كنت على وشك الانتقال إلى إنتر".

وأضاف: "قال لي المدير الرياضي لنادي ليل (نحن على وشك بيعك لإنتر)، فقلتُ له لا، لقد أبليتُ بلاء حسنا هذا الموسم، أريد البقاء لموسم آخر لأبني اسمي وأشعر براحة أكبر للتحدي القادم".

وأوضح: "كان موسمي الاحترافي الأول، لكنه قال إنها فرصة جيدة للنادي ولي، فرصة كبيرة. لكنني قلتُ لا، لا، لا لإنتر".

وأردف: "بعد أسبوعين، عاد المدير وقال إن ميلان مهتم، لذا قلتُ ميلان، نعم، إذا قدموا عرضا، فسأقبل".

وأتم: "بعد يومين، قال إنهم قدموا عرضا، وبعد مكالمة مع باولو مالديني (أسطورة ميلان) انتهى الأمر، لا يمكنك الرفض".