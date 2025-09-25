المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل قمة نابولي.. لياو يعود لتدريبات ميلان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:32 م 25/09/2025
لياو

البرتغالي رافائيل لياو

تلقى نادي ميلان دفعة قوية بعودة نجمه البرتغالي رافائيل لياو إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم، وذلك بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في ربلة الساق.

لياو يعود بعد غياب طويل استعدادًا لمواجهة نابولي

ووفقاً لتقارير صحفية إيطالية، من بينها موقع TMW، بات من المنتظر أن يكون لياو جاهزاً للمشاركة في مباراة القمة أمام نابولي، المقررة الأحد المقبل على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وكان لياو قد تعرض للإصابة يوم 17 أغسطس الماضي خلال مواجهة كأس إيطاليا أمام باري، ليبتعد منذ ذلك الحين عن المشاركة في أي لقاء بالدوري المحلي مع الروسونيري.

بونجيورنو يغيب عن نابولي

في المقابل، سيفتقد نابولي متصدر جدول الدوري إلى خدمات مدافعه أليساندرو بونجيورنو، بعد إصابته في العضلة المقربة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام بيزا.

وتحمل المواجهة المرتقبة أهمية خاصة للفريقين، إذ لا يفصل بين نابولي صاحب الصدارة وميلان سوى ثلاث نقاط، حيث حقق الأول العلامة الكاملة بأربع انتصارات متتالية، فيما جمع الروسونيري 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإيطالي اضغط هنا

