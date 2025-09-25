العين على إنجلترا.. إنتر يبحث عن خليفة سومر

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي إنتر ميلان يراقب عن قرب وضع الفرنسي إيلان ميلييه حارس مرمى ليدز يونايتد، تمهيدًا لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إنتر يخطط لخليفة سومر من الدوري الإنجليزي

وبحسب موقع TeamTalk، فإن إنتر يعد في صدارة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات ميلييه، الذي ينظر إليه كخليفة محتمل للحارس السويسري المخضرم يان سومر في ملعب "سان سيرو".

وينتهي عقد ميلييه مع ليدز في صيف 2026، لكنه يدخل العام الأخير من عقده في "إيلاند رود"، ما قد يدفع النادي الإنجليزي إلى بيعه في يناير المقبل مقابل رسوم انتقال منخفضة، بدلاً من خسارته مجانًا بنهاية الموسم.

ولعب ميلييه، البالغ من العمر 25 عامًا، 215 مباراة مع ليدز، من بينها 107 في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه خرج من الحسابات هذا الموسم بعد التعاقد مع الحارس البرازيلي لوكاس بيري.

على الجانب الآخر، يفكر إنتر في إعادة ترتيب مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عقد سومر من نهايته في صيف 2026، وصعوبة تجديده نظرًا لتقدمه في العمر (36 عامًا).

ورغم امتلاك النيراتزوري للحارس جوسيب مارتينيز كخيار مستقبلي، تشير التقارير إلى أن الإدارة تخطط للتعاقد مع حارس إضافي الصيف المقبل، سواءً لمنافسة مارتينيز أو لتعويض رحيل سومر، ويعد ميلييه أحد أبرز الأسماء المرشحة للانضمام.