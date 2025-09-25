المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لن ينتظر للصيف.. يوفنتوس يتطلع لضم سافيتش في يناير

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:23 م 25/09/2025
ميلينكوفيتش سافيتش

سافيتش لاعب الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن تطور في اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط الهلال السعودي.

سافيتش قضى 8 سنوات في إيطاليا مع لاتسيو، قبل أن ينضم إلى الهلال في صيف 2023 مقابل 40 مليون يورو، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية في وقت سابق، فإن يوفنتوس يتطلع لضم سافيتش صاحب الـ30 عاما مجانا بعد انتهاء عقده مع الهلال.

لكن الصحيفة نفسها نشرت تقريرا حديثا أكدت فيه أن دعم خط الوسط بات أولوية ليوفنتوس، ومن المنتظر أن يقوم بتحركات لضم لاعب جديد في الميركاتو الشتوي.

وأشار التقرير إلى أن سافيتش يتصدر قائمة اهتمامات إدارة يوفنتوس، لذا من المحتمل أن يسعى النادي لإتمام الصفقة في يناير.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اهتمام اليوفي بضم سافيتش، حيث حاول التعاقد معه أكثر من مرة سابقا حين كان في صفوف لاتسيو.

وشارك سافيتش في 100 مباراة مع الهلال بمختلف المسابقات سجل خلالها 29 هدفا وصنع 25.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك اللاعب في 4 مباريات بقميص "الزعيم" لم يقدم خلالها أي إسهامات تهديفية.

الهلال يوفنتوس سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

