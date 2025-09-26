فابريجاس: بوسكيتس يخطط لدخول عالم التدريب بعد الاعتزال

أعلن الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لنادي كومو الإيطالي، أن مواطنه وزميله السابق في برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، يخطط لبدء مسيرته التدريبية عقب اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

خطوة جديدة.. بوسكيتس يخطط لخوض تجربة التدريب

وقال فابريجاس في تصريحات نقلها موقع TMW خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "سيرجيو صديق رائع وشخص مميز قبل أن يكون لاعبًا عظيمًا، أعتقد أن الوقت قد حان لترك المجال أمام اللاعبين الأصغر، لكنه يظل من النوع الذي لا يلاحظه الكثيرون داخل الملعب، إلا أن غيابه يوضح قيمته الكبيرة".

وأضاف: "لقد صنع مسيرة استثنائية وحقق حياة متوازنة رغم صعوبات بداياته، الآن يتمنى أن يصبح مدربًا، وأتمنى له كل النجاح في خطوته المقبلة."

وكشف فابريجاس أن لاعب كومو، بيروني، يمتلك خصائص فنية تشبه أسلوب بوسكيتس، موضحًا: "بيروني يتميز في التمريرات القصيرة، لكنه يحتاج لتطوير لعب الكرات الطويلة وتغيير اتجاه اللعب، إذا ركز أكثر على هذه الجوانب، فسيصل إلى مستوى أعلى".

وكان بوسكيتس، صاحب الـ37 عامًا والمحترف حاليًا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، قد أعلن اعتزاله مع نهاية الموسم.

كومو يتأهل إلى ثمن نهائي كأس إيطاليا

يذكر أن كومو تأهل هذا الأسبوع إلى دور الـ16 من كأس إيطاليا بعد الفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت تألق الكرواتي مارتن باتورينا رغم عدم اعتماده أساسيًا في تشكيلة فابريجاس.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا