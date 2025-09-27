المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

1 1
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا ويواصل ملاحقة نابولي في الكالتشيو

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:18 م 27/09/2025
فريق يوفنتوس

يوفنتوس

اكتفى يوفنتوس بنقطة واحدة بعد تعادله مع ضيفه أتالانتا بنتيجة (1-1)، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع "البيانكونيري" رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، الذي يخوض غدًا مواجهة قوية أمام ميلان. وفي المقابل، ارتقى أتالانتا إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط.

وشهدت المباراة تقدم أتالانتا أولًا عبر الغاني كمال الدين سوليمانا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك كابال هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 78.

وتعقدت مهمة أتالانتا بعد طرد لاعبه الهولندي مارتن دي رون في الدقيقة 80، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.

ويستعد الفريقان حاليًا لمباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أتالانتا نظيره كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء، بينما يحل يوفنتوس ضيفًا على فياريال الإسباني يوم الأربعاء المقبل.

الدوري الإيطالي يوفنتوس أتالانتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

