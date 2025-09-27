اكتفى يوفنتوس بنقطة واحدة بعد تعادله مع ضيفه أتالانتا بنتيجة (1-1)، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع "البيانكونيري" رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، الذي يخوض غدًا مواجهة قوية أمام ميلان. وفي المقابل، ارتقى أتالانتا إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط.

وشهدت المباراة تقدم أتالانتا أولًا عبر الغاني كمال الدين سوليمانا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك كابال هدف التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 78.

وتعقدت مهمة أتالانتا بعد طرد لاعبه الهولندي مارتن دي رون في الدقيقة 80، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.

ويستعد الفريقان حاليًا لمباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أتالانتا نظيره كلوب بروج البلجيكي يوم الثلاثاء، بينما يحل يوفنتوس ضيفًا على فياريال الإسباني يوم الأربعاء المقبل.