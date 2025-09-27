المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نابولي في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:57 م 27/09/2025
فريق نابولي

نابولي

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي موسم 2025/2026، والتي شهدت مواجهات قوية كان أبرزها تعادل يوفنتوس مع أتالانتا (1-1)، فيما تتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين ميلان ونابولي.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع جولات، متفوقًا على يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وتعتبر مواجهة ميلان أمام نابولي في الجولة الخامسة، واحدة من أبرز محطات المنافسة على الصدارة، حيث يدخل ميلان اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، متساويًا مع روما وكريمونيسي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة:

نابولي – 12 نقطة (4 مباريات)

يوفنتوس – 10 نقاط (4 مباريات)

ميلان – 9 نقاط (4 مباريات)

روما – 9 نقاط (4 مباريات)

كريمونيسي – 9 نقاط (5 مباريات)

أتالانتا – 8 نقاط (4 مباريات)

كومو – 8 نقاط (5 مباريات)

كالياري – 7 نقاط (4 مباريات)

أودينيزي – 7 نقاط (4 مباريات)

إنتر ميلان – 6 نقاط (4 مباريات)

بولونيا – 6 نقاط (4 مباريات)

تورينو – 4 نقاط (4 مباريات)

لاتسيو – 3 نقاط (4 مباريات)

ساسولو – 3 نقاط (4 مباريات)

هيلاس فيرونا – 3 نقاط (4 مباريات)

جنوى – 2 نقاط (4 مباريات)

فيورنتينا – 2 نقاط (4 مباريات)

بارما – 2 نقاط (4 مباريات)

بيسا – 1 نقطة (4 مباريات)

ليتشي – 1 نقطة (4 مباريات)

الدوري الإيطالي يوفنتوس نابولي

