إنتر ميلان يهزم كالياري بثنائية ويقترب من المربع الذهبي

حقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب كالياري بنتيجة (2-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع "النيراتزوري" رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن غريمه ميلان الثالث وروما الرابع، فيما يتصدر نابولي الترتيب قبل مواجهة قوية أمام ميلان غدًا الأحد، بينما يلتقي روما مع هيلاس فيرونا في الجولة ذاتها.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف التقدم لإنتر مبكرًا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف البديل فرانشيسكو إسبوسيتو الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليحسم اللقاء.

أما كالياري، فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز العاشر بعد تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم.