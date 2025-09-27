المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

- -
17:45
الزمالك

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
16:00
نادي باريس

نادي باريس

إنتر ميلان يهزم كالياري بثنائية ويقترب من المربع الذهبي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:50 م 27/09/2025
فريق إنتر ميلان

إنتر ميلان

حقق إنتر ميلان فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب كالياري بنتيجة (2-0)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع "النيراتزوري" رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن غريمه ميلان الثالث وروما الرابع، فيما يتصدر نابولي الترتيب قبل مواجهة قوية أمام ميلان غدًا الأحد، بينما يلتقي روما مع هيلاس فيرونا في الجولة ذاتها.

وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف التقدم لإنتر مبكرًا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف البديل فرانشيسكو إسبوسيتو الهدف الثاني في الدقيقة 82 ليحسم اللقاء.

أما كالياري، فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز العاشر بعد تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

مباشر
اليابان - شباب

اليابان - شباب

2 0
مصر - شباب

مصر - شباب

70

فرصة لمنتخب اليابان بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
