استقر الجهازان الفنيان لفريقي ميلان ونابولي على التشكيلة الأساسية، التي ستخوض المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره نابولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو معقل "الروسونيري".

تشكيل ميلان

كشف الجهاز الفني لنادي ميلان، بقيادة ماسيميليانو أليجري، عن تشكيل الفريق لمواجهة نابولي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، أدريان رابيو، أليكسيس سايليمايكرس.

خط الهجوم: بيرفيس إستوبينان، كريستيان بوليسيتش، سانتياجو خيمينيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ماتيو بيتاريلا، ماتيو تيراشيانو، تشارلز أثيكامي، دافيدي بارتيساجي، زينو دي وينتر، دانييل أودوجو، روبن لوفتوس تشيك، صامويل ريكي، رافاييل لياو، كريستوفر نكونكو.

تشكيل نابولي

يبدأ نادي نابولي بقيادة أنطونيو كونتي، مباراته أمام ميلان، بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، ماريانو ماريانوكي، خوان خيسوس، فابيان جوتييريز.

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، أندريه أنجويسا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: سكوت ماكتوميناي، راسموس هويولوند.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:جيانلوكا فيرانتي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سام بيكيما، باسكوالي ماتسوتشي، إليف إلماس، بيلي جيلمور، دافيد نيريس، دييجو فيرجارا، جوزيبي أمبروزينو، نوا لانج، لورينزو لوكا.