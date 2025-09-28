تحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، قبل لحظات من انطلاق قمة الجولة أمام نابولي في الدوري الإيطالي، مؤكدًا جاهزية النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش للمشاركة رغم معاناته من بعض الآلام مؤخرًا.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة "DAZN": "بوليسيتش لم يكن في أفضل حالاته، لكنه جرّب صباح اليوم وظهر بحالة جيدة، لذلك سيلعب".

وأضاف المدرب الإيطالي: "لدينا لاعبين مهمين في جميع المراكز، والجودة موجودة، لكننا ما زلنا في بداية الموسم. مواجهة نابولي ستكون اختبارًا مهمًا جدًا لنا، أمام خصم قوي يعرف كيف يقرأ المباراة".

وعن المهاجم خيمينيز، أوضح: "عندما يسجل المهاجم يستعيد ثقته، وأنا سعيد بعودته إلى التهديف لأنه يعمل كثيرًا من أجل الفريق".

وختم أليجري تصريحاته عن أجواء القمة قائلًا: "ستكون أمسية رائعة في سان سيرو، داخل ملعب مذهل. علينا أن نقدم مباراة كبيرة ونأمل أن نخرج بنتيجة جيدة".