بـ10 لاعبين.. ميلان يعبر نابولي في الدوري الإيطالي

حسم نادي إي سي ميلان تفوقه أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وأقيمت المواجهة على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وتفوق فريق ميلان على نظيره نابولي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإيطالي، والتي كانت مليئة بالإثارة.

تشكيل ميلان ونابولي

دخل ميلان المباراة أمام نابولي بالتشكيل التالي: مايك ماينيان، فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراينيا بافلوفيتش، يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، أدريان رابيو، أليكسيس سايليمايكرس، بيرفيس إستوبينان، كريستيان بوليسيتش، سانتياجو خيمينيز.

وبدأ نابولي المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي: أليكس ميريت، جيوفاني دي لورينزو، ماريانو ماريانوكي، خوان خيسوس، فابيان جوتييريز، ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، أندريه أنجويسا، كيفين دي بروين، سكوت ماكتوميناي، راسموس هويولوند.

ميلان يعبر نابولي

افتتح سايليمايكرس التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة أمام ميلان، ليضع فريقه بالمقدمة أمام نابولي في وقت مبكر.

واستمرت محاولات ميلان لتسجيل الهدف الثاني، حتى تحقق ذلك في الدقيقة 31 من عمر المباراة عن طريق بوليسيتش، الذي عزز من تقدم الروسونيري.

وظل نابولي يبحث عن تقليص الفارق، حتى بدا ذلك أيسر عندما تعرض إستوبينان لاعب ميلان، للطرد في الدقيقة 57 ونجح كيفين دي بروين في تسجيل ركلة جزاء لصالح فريقه.

تحول كان هامًا في المباراة بطرد لاعب ميلان، وتقليص نابولي للفارق، وظل الأخير يحاول جاهدًا لتعديل النتيجة للخروج من اللقاء بنقطة على أقل تقدير، إلا إن صافرة النهاية كانت أسرع من أن تهتز الشباك من جديد.

ترتيب ميلان ونابولي

رفع ميلان رصيده من الأهداف إلى 12 نقطة متربعًا على صدارة الدوري الإيطالي، بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.

وتجمد رصيد نابولي عند 12 نقطة، محتلًا وصافة جدول الترتيب خلف ميلان بفارق الأهداف، عقب مرور 5 جولات من الدوري الإيطالي.