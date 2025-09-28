المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بـ10 لاعبين.. ميلان يعبر نابولي في الدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:48 م 28/09/2025
ميلان

مباراة ميلان أمام نابولي

حسم نادي إي سي ميلان تفوقه أمام نظيره نابولي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وأقيمت المواجهة على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وتفوق فريق ميلان على نظيره نابولي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الإيطالي، والتي كانت مليئة بالإثارة.

تشكيل ميلان ونابولي

دخل ميلان المباراة أمام نابولي بالتشكيل التالي: مايك ماينيان، فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراينيا بافلوفيتش، يوسف فوفانا، لوكا مودريتش، أدريان رابيو، أليكسيس سايليمايكرس، بيرفيس إستوبينان، كريستيان بوليسيتش، سانتياجو خيمينيز.

وبدأ نابولي المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي: أليكس ميريت، جيوفاني دي لورينزو، ماريانو ماريانوكي، خوان خيسوس، فابيان جوتييريز، ستانيسلاف لوبوتكا، ماتيو بوليتانو، أندريه أنجويسا، كيفين دي بروين، سكوت ماكتوميناي، راسموس هويولوند.

ميلان يعبر نابولي

افتتح سايليمايكرس التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة أمام ميلان، ليضع فريقه بالمقدمة أمام نابولي في وقت مبكر.

واستمرت محاولات ميلان لتسجيل الهدف الثاني، حتى تحقق ذلك في الدقيقة 31 من عمر المباراة عن طريق بوليسيتش، الذي عزز من تقدم الروسونيري.

وظل نابولي يبحث عن تقليص الفارق، حتى بدا ذلك أيسر عندما تعرض إستوبينان لاعب ميلان، للطرد في الدقيقة 57 ونجح كيفين دي بروين في تسجيل ركلة جزاء لصالح فريقه.

تحول كان هامًا في المباراة بطرد لاعب ميلان، وتقليص نابولي للفارق، وظل الأخير يحاول جاهدًا لتعديل النتيجة للخروج من اللقاء بنقطة على أقل تقدير، إلا إن صافرة النهاية كانت أسرع من أن تهتز الشباك من جديد.

ترتيب ميلان ونابولي

رفع ميلان رصيده من الأهداف إلى 12 نقطة متربعًا على صدارة الدوري الإيطالي، بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.

وتجمد رصيد نابولي عند 12 نقطة، محتلًا وصافة جدول الترتيب خلف ميلان بفارق الأهداف، عقب مرور 5 جولات من الدوري الإيطالي.

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي نابولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg