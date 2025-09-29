الصدارة تعرف ميلان.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

تربع إي سي ميلان على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد تفوقه أمام نابولي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات المسابقة.

وتفوق فريق ميلان على نظيره نابولي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

فوز ميلان أمام نابولي رفع من رصيده إلى 12 نقطة، ليتربع الروسونيري على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد 5 مباريات خاضها الفريق حقق خلالها 4 انتصارات وسقط في هزيمة واحدة.

وحل نابولي في الوصافة برصيد 12 نقطة خلف ميلان المتصدر بفارق الأهداف، بعد أن خاض 5 مباريات وحقق الفوز خلال 4 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة في لقاء كان أمام الروسونيري.

وجاء روما بالمركز الثالث، برصيد 12 نقطة بعد أن حصد 3 نقاط هامة أمام هيلاس فيرونا، حيث حقق الفوز خلال 4 مباريات وتعثر في لقاء واحد.

واحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 11 نقطة، إذ حقق البيانكونيري الفوز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين.