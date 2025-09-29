المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الصدارة تعرف ميلان.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:22 ص 29/09/2025
لياو - ميلان

رفاييل لياو

تربع إي سي ميلان على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد تفوقه أمام نابولي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات المسابقة.

وتفوق فريق ميلان على نظيره نابولي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإيطالي.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي

فوز ميلان أمام نابولي رفع من رصيده إلى 12 نقطة، ليتربع الروسونيري على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد 5 مباريات خاضها الفريق حقق خلالها 4 انتصارات وسقط في هزيمة واحدة.

وحل نابولي في الوصافة برصيد 12 نقطة خلف ميلان المتصدر بفارق الأهداف، بعد أن خاض 5 مباريات وحقق الفوز خلال 4 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة في لقاء كان أمام الروسونيري.

وجاء روما بالمركز الثالث، برصيد 12 نقطة بعد أن حصد 3 نقاط هامة أمام هيلاس فيرونا، حيث حقق الفوز خلال 4 مباريات وتعثر في لقاء واحد.

واحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 11 نقطة، إذ حقق البيانكونيري الفوز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين.

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي نابولي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

