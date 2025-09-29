المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أليجري: المباراة أمام نابولي كانت مهمة.. وعلينا مواصلة العمل

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:38 ص 29/09/2025
ماسيميليانو أليجري

ماسيميليانو أليجري

تحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن الفوز أمام نابولي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي،

وحسم فريق ميلان تفوقه أمام نابولي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مواجهات الدوري الإيطالي.

تصريحات أليجري

قال أليجري قي تصريحات عقب المباراة عبر "DAZN إيطاليا": "أنا سعيد لأن هذه كانت مباراة مهمة وصعبة للغاية أمام فريق نابولي بجودته العالية، لقد قدمنا شوطًا أول رائعًا، لكن الثاني شهد لعبنا بعشرة لاعبين".

وأضاف أليجري:"على الأقل تدربنا على الدفاع في مواقف قد تضطر فيها للتنازل عن فرص تسجيل، اللاعبون قدموا أداءً رائعًا، لكن هذا مجرد بداية".

وأكمل: "علينا أن نستمتع بالفوز الليلة، ثم من الغد نبدأ التركيز على المباراة المقبلة قبل التوقف الدولي".

وزاد: "علينا أن نواصل العمل، لقد خطونا خطوة صغيرة للأمام اليوم بفوز مستحق على نابولي القوي، عندما تعرف كيف تُعاني تحت الضغط، يصبح من الأسهل الفوز إذا كانت لديك هذه الروح".

وواصل: "في مبارياتنا الودية أمام ليفربول وآرسنال، كان لدينا لوفتوس تشيك في جانب، وبوليسيتش في الجانب الآخر، ولاعبا وسط صانعا ألعاب، ولياو في الأمام".

واستكمل: "الأمر يعتمد على خصائص صانع الألعاب، إن كان دفاعيًا أكثر أو هجوميًا، لكننا نجرب في التدريبات بدائل يمكن أن نستفيد منها خلال الموسم".

وأتم حديثه: "كرة القدم غريبة، لأن ماينيان لم يتصد لأي كرة أمام كريمونيزي، ورغم ذلك عاقبونا على هفوتين، وأضعنا نحن فرصًا عديدة، كانت المباراة الأولى، وكلما لعب الفريق أكثر معًا زادت الانسجام".

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي نابولي

التعليقات

