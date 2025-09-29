إنتر يستقر على شراء أكانجي نهائيا من مانشستر سيتي

يتجه إنتر ميلان الإيطالي لشراء المدافع السويسري مانويل أكانجي بشكل نهائي من مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا لتقارير إعلامية.

أكانجي صاحب الـ30 عاما انضم إلى إنتر في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن إنتر يخطط لشراء أكانجي في صيف 2026 بعد الاقتناع بما قدمه حتى الآن مع الفريق.

وأشار رومانو إلى أنه تم التخطيط لصفقة بقيمة 15 مليون يورو، وأن الصفقة في طريقها للاكتمال ما لم تظهر عوامل جديدة خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ30 عاما شارك في 4 مباريات مع "النيراتزوري" هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

