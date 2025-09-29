المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنتر يستقر على شراء أكانجي نهائيا من مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:51 ص 29/09/2025
مانويل أكانجي

مانويل أكانجي

يتجه إنتر ميلان الإيطالي لشراء المدافع السويسري مانويل أكانجي بشكل نهائي من مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا لتقارير إعلامية.

أكانجي صاحب الـ30 عاما انضم إلى إنتر في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن إنتر يخطط لشراء أكانجي في صيف 2026 بعد الاقتناع بما قدمه حتى الآن مع الفريق.

وأشار رومانو إلى أنه تم التخطيط لصفقة بقيمة 15 مليون يورو، وأن الصفقة في طريقها للاكتمال ما لم تظهر عوامل جديدة خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ30 عاما شارك في 4 مباريات مع "النيراتزوري" هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

جدول مباريات اليوم 

مانشستر سيتي إنتر ميلان مانويل أكانجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg