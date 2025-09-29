كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن اليوم سيكون حاسمًا في مستقبل موقع سان سيرو، الذي يضم ملعب جوزيبي مياتزا، معقل فريقي ميلان وإنتر في إيطاليا.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أن مجلس مدينة ميلان سوف يجتمع اليوم، ويصوت على القرار المقترح لبيع الموقع والملعب لناديي ميلان وإنتر ميلان.

ويقع ملعب جوزيبي مياتزا في حي سان سيرو بميلانو، ويعد الاسم الشائع لملعب إنتر، بينما تطلق جماهير ميلان عليه ملعب سان سيرو.

وكان عمدة ميلان، جوزيبي سالا، قد أكد وجود اتفاق لبيع موقع سان سيرو، بما في ذلك ملعب جوزيبي مياتزا، لناديي ميلان وإنتر ميلان، حيث يأمل الناديان في تجديد الملعب بالكامل ليواكب أحدث المعايير، وليكون قادرًا على استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية 2032.

واجتمع مجلس المدينة يوم الخميس الماضي، لمناقشة تفاصيل بيع سان سيرو المقترح، وسيجتمع مجددًا يوم الاثنين لإجراء تصويت حاسم بشأن هذه المسألة.

تضم ميلانو 48 عضوًا في مجلس المدينة، بالإضافة إلى رئيس البلدية سالا، وتتطلب أغلبيتهم التصويت لصالح اقتراح بيع سان سيرو، وإذا انتهى تصويت يوم الاثنين بالتعادل، فسيتم إعادة التصويت مرة واحدة، أما إذا انتهى بالتعادل للمرة الثانية، فلن يُمرر الاقتراح ولن يُباع سان سيرو لميلان وإنتر.

أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن أعضاء مجلس المدينة منقسمون بالتساوي في نواياهم التصويتية، وأن هناك حاليًا عضوًا واحدًا فقط لم يحسم أمره بعد.

وأوضح موقع فوتبول إيطاليا، أنه من بين الحجج الرئيسية التي يسوقها المعارضون لبيع سان سيرو المقترح، أن ميلان وإنتر مملوكان حاليًا لشركات استثمارية أمريكية، والتي ستستحوذ على أراضي المدينة القيّمة، وأن هذه الشركات قد تسعى لبيع تلك الأراضي لتحقيق ربح في المستقبل.