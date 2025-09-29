المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: يوم حاسم لمستقبل "سان سيرو".. وميلان وإنتر ينتظران قرار البيع

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:42 ص 29/09/2025
ملعب جوزيبي مياتزا في حي سان سيرو

ملعب جوزيبي مياتزا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن اليوم سيكون حاسمًا في مستقبل موقع سان سيرو، الذي يضم ملعب جوزيبي مياتزا، معقل فريقي ميلان وإنتر في إيطاليا.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا، أن مجلس مدينة ميلان سوف يجتمع اليوم، ويصوت على القرار المقترح لبيع الموقع والملعب لناديي ميلان وإنتر ميلان.

ويقع ملعب جوزيبي مياتزا في حي سان سيرو بميلانو، ويعد الاسم الشائع لملعب إنتر، بينما تطلق جماهير ميلان عليه ملعب سان سيرو.

وكان عمدة ميلان، جوزيبي سالا، قد أكد وجود اتفاق لبيع موقع سان سيرو، بما في ذلك ملعب جوزيبي مياتزا، لناديي ميلان وإنتر ميلان، حيث يأمل الناديان في تجديد الملعب بالكامل ليواكب أحدث المعايير، وليكون قادرًا على استضافة مباريات كأس الأمم الأوروبية 2032.

واجتمع مجلس المدينة يوم الخميس الماضي، لمناقشة تفاصيل بيع سان سيرو المقترح، وسيجتمع مجددًا يوم الاثنين لإجراء تصويت حاسم بشأن هذه المسألة.

تضم ميلانو 48 عضوًا في مجلس المدينة، بالإضافة إلى رئيس البلدية سالا، وتتطلب أغلبيتهم التصويت لصالح اقتراح بيع سان سيرو، وإذا انتهى تصويت يوم الاثنين بالتعادل، فسيتم إعادة التصويت مرة واحدة، أما إذا انتهى بالتعادل للمرة الثانية، فلن يُمرر الاقتراح ولن يُباع سان سيرو لميلان وإنتر.

أفادت تقارير الأسبوع الماضي بأن أعضاء مجلس المدينة منقسمون بالتساوي في نواياهم التصويتية، وأن هناك حاليًا عضوًا واحدًا فقط لم يحسم أمره بعد.

وأوضح موقع فوتبول إيطاليا، أنه من بين الحجج الرئيسية التي يسوقها المعارضون لبيع سان سيرو المقترح، أن ميلان وإنتر مملوكان حاليًا لشركات استثمارية أمريكية، والتي ستستحوذ على أراضي المدينة القيّمة، وأن هذه الشركات قد تسعى لبيع تلك الأراضي لتحقيق ربح في المستقبل.

مباراة إنتر ميلان القادمة
ميلان إنتر ملعب سان سيرو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg