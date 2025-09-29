المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
على حساب جنوى.. لاتسيو يحقق الانتصار الثاني في الكالتشيو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:42 م 29/09/2025
لاتسيو

فريق لاتسيو

حقق فريق لاتسيو الفوز الثاني له خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي، على حساب نظيره فريق جنوى، في مباراة انتهت منذ قليل.

لاتسيو حقق الفوز على جنوى (3-0)، في مباراة أقيمت مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

انتصار لاتسيو

تقدم لاتسيو مبكرًا عن طريق ماتيو كانسيليري في الدقيقة الرابعة، ثم عزز فالتنين كاستيلانوس بالدقيقة 30.

واختتم ماتيا زاكايني ثلاثية لاتسيو في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، ليؤكد انتصار الفريق الثاني هذا الموسم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط، من انتصارين، وتلقي 3 هزائم، بينما جنوى تجمد رصيد عند نقطتين فقط، من تعادلين، وتعد هذه الهزيمة الثالثة له.

ويستضيف لاتسيو نظيره فريق تورينو، في الجولة السادسة من الكالتشيو، في الرابعة عصر يوم السبت المقبل.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز، بعد فوز لاتسيو على مضيفه جنوى، على ملعب لويجي فيراريس.

