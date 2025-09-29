تربع فريق ميلان على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد نهاية الجولة الخامسة من الموسم الحالي، فيما تراجع نابولي للمركز الثاني بعد الخسارة.

لاتسيو حقق انتصارًا عريضًا منذ قليل على حساب جنوى في ختام مباريات الجولة الخامسة من الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

انتصار ميلان على حساب نابولي جعل يخطف صدارة الدوري الإيطالي قبل نهاية الجولة الخامسة، فيما يتواجد روما بالمرتبة الثالثة، رغم تساويهم في النقاط.

بينما تقدم لاتسيو عدة مراكز في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكنه لا يزال بعيدًا بينما جنوى يتواجد في مراكز الهبوط حتى الآن.

إليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الخامسة:

1- ميلان: 12 نقطة.

2- نابولي: 12 نقطة.

3- روما: 12 نقطة.

4- يوفنتوس: 11 نقطة.

5- إنتر ميلان: 9 نقاط.

6- أتالانتا: 9 نقاط.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بالكامل من هنا