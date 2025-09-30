جزء سيبقى قائمًا.. كيف سيُهدم ملعب ميلان وإنتر؟

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن معظم أجزاء ملعب "جوزيبي مياتزا" في سان سيرو سيتم هدمها خلال السنوات المقبلة، ضمن مشروع بناء ملعب جديد لناديي ميلان وإنتر، مع الإبقاء على جزء محدود من المدرجات.

الضوء الأخضر لهدم سان سيرو

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فقد حصل الناديان على الضوء الأخضر لشراء منطقة سان سيرو، تمهيدًا للشروع في بناء الاستاد الجديد على نفس المساحة تقريبًا، وتحديدًا في المنطقة المخصصة حاليًا لمواقف السيارات.

وأوضح روبرتو سبانيولو، منسق مشروع بناء ملعب أتالانتا الجديد، أن عملية الهدم ستتم على مراحل باستخدام معدات ميكانيكية متطورة.

وستبدأ الأعمال بإزالة العناصر غير الخرسانية مثل الزجاج والحواجز والأبواب، قبل الانتقال إلى تفكيك الهيكل الخرساني بواسطة مقصات هيدروليكية عملاقة، على أن يفصل لاحقًا بين الخرسانة والفولاذ لإعادة التدوير.

جزء من المدرج سيبقى قائماً

ومن المقرر أن يبدأ الهدم من السقف والطابق الثالث، نزولًا حتى الأساسات، مع الإبقاء على الزاوية الجنوبية الشرقية من الملعب، بما يشمل جزءًا من المدرج الجنوبي والبرتقالي، لتظل رمزًا تاريخيًا من إرث "سان سيرو".

ووفقًا للخطة، يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الملعب الجديد بحلول 2031 أو 2032، ليحل محل "مياتزا" الذي يُعد من أبرز معالم كرة القدم الإيطالية والأوروبية.

