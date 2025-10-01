ميلان يتحرك لضم ليفاندوفسكي

بدأ نادي ميلان الإيطالي تحركاته للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (37 عاما) مع برشلونة في صيف 2026، ما يعني احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي في حالة اتفاق الطرفين.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية قبل فترة أن برشلونة لا ينوي تجديد عقد ليفاندوفسكي أو تفعيل بند التمديد، الذي يحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل، على أن ينضم له مجانا في الموسم القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي ميلان تواصلوا مع ليفاندوفسكي لمعرفة موقفه من الانتقال للنادي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن إيجلي تاري، المدير الرياضي لميلان، أجرى محادثات مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي، لمناقشة خطط اللاعب في سوق الانتقالات، قبل التقدم بعرض لضمه.

وفي الوقت الحالي، لا يزال اللاعب صاحب الـ37 عاما يعتقد أنه قادر على اللعب في أعلى مستوى بأوروبا، علما بأنه تلقى عدة عروض من الدوري السعودي في الفترة الماضية.

وانضم ليفا إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق الكتالوني في 154 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 105 أهداف.

وخاض النجم البولندي المخضرم 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف.

جدول مباريات اليوم