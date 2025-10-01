المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 0
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

ميلان يتحرك لضم ليفاندوفسكي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:40 م 01/10/2025
ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

بدأ نادي ميلان الإيطالي تحركاته للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (37 عاما) مع برشلونة في صيف 2026، ما يعني احتمالية رحيله بنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي في حالة اتفاق الطرفين.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية قبل فترة أن برشلونة لا ينوي تجديد عقد ليفاندوفسكي أو تفعيل بند التمديد، الذي يحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل، على أن ينضم له مجانا في الموسم القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي ميلان تواصلوا مع ليفاندوفسكي لمعرفة موقفه من الانتقال للنادي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن إيجلي تاري، المدير الرياضي لميلان، أجرى محادثات مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي، لمناقشة خطط اللاعب في سوق الانتقالات، قبل التقدم بعرض لضمه.

وفي الوقت الحالي، لا يزال اللاعب صاحب الـ37 عاما يعتقد أنه قادر على اللعب في أعلى مستوى بأوروبا، علما بأنه تلقى عدة عروض من الدوري السعودي في الفترة الماضية.

وانضم ليفا إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ مقابل 45 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك مع الفريق الكتالوني في 154 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 105 أهداف.

وخاض النجم البولندي المخضرم 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف.

جدول مباريات اليوم 

برشلونة ميلان روبرت ليفاندوفسكي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

مباشر
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 0
بيراميدز

بيراميدز

35

عرضية لصالح بيراميدز أرضية لكن دفاع الجيش الرواندي تصدى لها ثم وصلت سهلة في يد الحارس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
