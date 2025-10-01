المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

0 4
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
نابولي

نابولي

- -
22:00
سبورتينج لشبونة

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دون تحديد مدة غيابه.. إنتر يعلن تفاصيل إصابة ماركوس تورام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:49 م 01/10/2025
ماركوس تورام

ماركوس تورام بقميص إنتر

أعلن نادي إنتر، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.

وأصيب تورام في مباراة فوز إنتر (3-0) على سلافيا براج التشيكي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إصابة تورام

كشف إنتر عبر موقعه الرسمي، إصابة ماركوس تورام.

وذكر البيان الرسمي أن تورام خضع لفحوصات طبية متقدمة، أظهرت معاناته من شد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، موضحًا أنه سيعيد تقييم حالته الطبية الأسبوع المقبل.

ولم يحدد بيان إنتر مدة غياب تورام عن ملاعب كرة القدم.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، تأكد غياب ماركوس تورام عن مباراة إنتر المقبلة أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي، بينما يظل الغموض محيطًا بشأن جاهزيته بعد أسبوع فيفا.

وساهم تورام بـ7 أهداف في 7 مباريات خاضها مع إنتر هذا الموسم.

مباراة إنتر ميلان القادمة
دوري أبطال أوروبا إنتر ماركوس تورام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
موناكو

موناكو

- -
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3

بدلاء مانشستر سيتي: جيمس ترافورد، ناثان آكي، ماركوس بيتينيلي، ماتيو كوفاسيتش، نيكو جونزاليس، سافينيو، ماتيوس نونيز، أوسكار بوب، ديفين موكاسا، وريكو لويس.

تفاصيل المباراة
ما قبل المباراة
برشلونة

برشلونة

- -
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

4

وعلى مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان، يجلس المهاجم البرتغالي جونسالو راموس إلى جانب الجناح الكوري الجنوبي لي كانج إن مع لاعب الوسط الفرنسي زائير إيمري ومواطنه المدافع لوكاس هيرنانديز.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg