أعلن نادي إنتر، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل إصابة المهاجم الفرنسي ماركوس تورام.

وأصيب تورام في مباراة فوز إنتر (3-0) على سلافيا براج التشيكي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

إصابة تورام

كشف إنتر عبر موقعه الرسمي، إصابة ماركوس تورام.

وذكر البيان الرسمي أن تورام خضع لفحوصات طبية متقدمة، أظهرت معاناته من شد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، موضحًا أنه سيعيد تقييم حالته الطبية الأسبوع المقبل.

ولم يحدد بيان إنتر مدة غياب تورام عن ملاعب كرة القدم.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، تأكد غياب ماركوس تورام عن مباراة إنتر المقبلة أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي، بينما يظل الغموض محيطًا بشأن جاهزيته بعد أسبوع فيفا.

وساهم تورام بـ7 أهداف في 7 مباريات خاضها مع إنتر هذا الموسم.