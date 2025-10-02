دي بروين ينفي وجود خلاف مع كونتي

نفى البلجيكي كيفن دي بروين، نجم نابولي الإيطالي، وجود خلاف مع مدربه أنطونيو كونتي.

وبدا دي بروين غاضبا بعد استبداله في مباراة ميلان بالدوري الإيطالي قبل أيام، وألمح كونتي إلى أنه لا يقبل بمثل هذه السلوكيات من لاعبيه.

وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" بعد الفوز على سبورتنج لشبونة البرتغالي 2-1 في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء: "مع كونتي لم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق، لا يوجد أي خلاف".

وأضاف: "أنا لاعب يبحث عن الفوز، أريد أن ألعب كرة القدم وأحدث الفارق، قيل وكتب الكثير، لكني فقط أريد الاستمتاع والمضي قدما".

وأتم: "ألعب الآن في مركز مشابه لما كنت ألعب به في البداية مع مانشستر سيتي، حيث كنت أتراجع للخلف كثيرا، وهذه هي قرارات المدرب".

جدير بالذكر أن دي بروين صاحب الـ34 عاما شارك في 7 مباريات مع نابولي هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.