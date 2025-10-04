ساسولو يتغلب على فيرونا وويعمق جراحه في الدوري الإيطالي

حقق ساسولو فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب هيلاس فيرونا بهدف دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

بينامونتي يحسم فوز ساسولو على فيرونا

جاء هدف المباراة الوحيد عبر أندريا بينامونتي في الدقيقة 71، بعدما أهدر ركلة جزاء لكنه تابع الكرة المرتدة ليسكنها الشباك.

بهذا الفوز، رفع ساسولو رصيده إلى 9 نقاط وضعته في المركز الثامن.

فيما تجمد رصيد فيرونا عند 4 نقاط في المركز السادس عشر، لتتواصل نتائجه السلبية بعد خسارته أمام روما في الدوري وخروجه من كأس إيطاليا على يد فينيسيا.

