أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، أنه لا يسعى للانتقام من ناديه السابق يوفنتوس.

ويحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس، غدًا الأحد في تمام العاشرة إلا ربع، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نقلتها شبكة فوتبول إيطاليا: "كان أسبوعًا عاديًا بالنسبة لي، من الواضح أن هناك مشاعر مشتركة بعد ثماني سنوات في يوفنتوس، وآمل أن أقضي ثماني سنوات أخرى في ميلان أيضًا".

وأضاف: "غدًا مباراة مهمة ضد فريق لم يخسر أي مباراة بعد، ستكون مباراة رائعة".

وتابع أليجري: "علينا أن نواصل التركيز على الهدف النهائي؛ يجب على ميلان أن يعود للعب في دوري أبطال أوروبا".

وشدد: "لتحقيق ذلك، علينا مواصلة العمل؛ لا يزال أمامنا العديد من المباريات ونقاط كثيرة. ستكون هناك أيضًا لحظات صعبة، لكن علينا مواصلة العمل لتحقيق هدفنا".

وأوضح: "ليس انتقامًا عندما انتقلتُ إلى يوفنتوس، شكرتُ ميلان على السنوات الأربع الماضية. قبل عودتي إلى هنا، شكرتُ يوفنتوس".

وواصل: "مباراة الغد ليست مباراة انتقامية، بل ستكون مباراة جيدة، علينا أن نلعب بذكاء وتكتيك، دافعنا جيدًا ضد نابولي، لكن كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، خاصةً في ركلات الجزاء".

وأتم: "لياو بدأ الموسم تقريبًا، إنه متشوق جدًا للتألق، الأمر ليس بيدي، بل بيده، لياو يُدرك أهمية هذا الموسم بالنسبة له. هناك مقولة قديمة، "الله يساعد من يساعد نفسه"، هو بحاجة للفريق، والفريق بحاجة إليه".