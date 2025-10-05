المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أليجري: لا أسعى للانتقام من يوفنتوس.. وموسم لياو بدأ مع ميلان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:03 م 04/10/2025
ماسيميليانو أليجري

أليجري

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، أنه لا يسعى للانتقام من ناديه السابق يوفنتوس.

ويحل ميلان ضيفًا على يوفنتوس، غدًا الأحد في تمام العاشرة إلا ربع، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نقلتها شبكة فوتبول إيطاليا: "كان أسبوعًا عاديًا بالنسبة لي، من الواضح أن هناك مشاعر مشتركة بعد ثماني سنوات في يوفنتوس، وآمل أن أقضي ثماني سنوات أخرى في ميلان أيضًا".

وأضاف: "غدًا مباراة مهمة ضد فريق لم يخسر أي مباراة بعد، ستكون مباراة رائعة".

وتابع أليجري: "علينا أن نواصل التركيز على الهدف النهائي؛ يجب على ميلان أن يعود للعب في دوري أبطال أوروبا".

وشدد: "لتحقيق ذلك، علينا مواصلة العمل؛ لا يزال أمامنا العديد من المباريات ونقاط كثيرة. ستكون هناك أيضًا لحظات صعبة، لكن علينا مواصلة العمل لتحقيق هدفنا".

وأوضح: "ليس انتقامًا عندما انتقلتُ إلى يوفنتوس، شكرتُ ميلان على السنوات الأربع الماضية. قبل عودتي إلى هنا، شكرتُ يوفنتوس".

وواصل: "مباراة الغد ليست مباراة انتقامية، بل ستكون مباراة جيدة، علينا أن نلعب بذكاء وتكتيك، دافعنا جيدًا ضد نابولي، لكن كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، خاصةً في ركلات الجزاء".

وأتم: "لياو بدأ الموسم تقريبًا، إنه متشوق جدًا للتألق، الأمر ليس بيدي، بل بيده، لياو يُدرك أهمية هذا الموسم بالنسبة له. هناك مقولة قديمة، "الله يساعد من يساعد نفسه"، هو بحاجة للفريق، والفريق بحاجة إليه".

 

 

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس ميلان أليجري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
غزل المحلة

غزل المحلة

72

رأسية من حسام عبد المجيد من داخل منطقة الجزاء خرجت أعلى مرمى عامر عامر حارس غزل المحلة إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg