مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

1 1
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

1 1
16:30
لايبزيج

لايبزيج

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

مدرب يوفنتوس: التعادل لا يكفي أمام ميلان.. ولاعب مثل مودريتش لن يولد مجددًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:17 م 04/10/2025
مودريتش

لوكا مودريتش

تحدث إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن مباراة الفريق أمام ميلان، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق يوفنتوس نظيره ميلان، في إطار منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب أليانز معقل البيانكونيري.

تصريحات إيجور تودور

استهل إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تصريحاته قائلًا: "لا أعرف ما ستكون عليه المباراة، سنواجه فريقًا من أعلى مستوى، ومدربًا كبيرًا، ولاعبين رائعين يعيشون فترة جيدة، نحن نلعب في ملعبنا، ويجب أن نقدم مباراة قوية".

وأضاف: "لا توجد أولويات كل شيء يهمني، التمريرات يجب أن تكون دقيقة، ومع اللاعبين يكون الأمر أسهل فنيًا، لكن الفوز يأتي بالقلب والرغبة والعزيمة والكرات الثابتة".

وأكمل: "أريد أن أرى كل ذلك يوميًا أحيانًا أراه، وأحيانًا لا، لكنني أعمل بقوة على ذلك، أحاول مساعدة جميع لاعبيّ وأحبهم جميعًا، وأعمل على مساعدتهم لتقديم أفضل ما لديهم".

وزاد: "في يوفنتوس التعادل لا يكفي، والأرقام لا تهمني، ما يهمني هو أن الفريق تطوّر في آخر مباراتين، وأن ينفذ ما نتدرب عليه ويعطي كل ما لديه، النتيجة تعتمد على عوامل كثيرة".

وواصل: "الهوية؟ نحن نلعب بنفس الطريقة منذ 6 أشهر، وبالطبع لدينا هوية، منذ اليوم الأول أطلب التوازن، في الدفاع والهجوم نفعل ما في وسعنا، نختار اللاعبين ونحاول إجراء التغييرات المناسبة".

وانتقل للحديث عن حالة بريمر وتورام، قائلًا: "سنرى اليوم في التمرين الأخير، لا أستطيع قول شيء حتى الآن".

وأتم حديثه: لعبت مع لوكا مودريتش في المنتخب الوطني، صنعنا معًا تاريخ بلدنا، لاعب مثله لن يُولد مجددًا، لا أحد يقترب منه، إنه ضعف أي لاعب آخر، أن يلعب بهذا المستوى في سن الأربعين شيء لم يُرَ من قبل، أنا فخور به جدًا، وأتمنى أن يكون غدًا في أسوأ حالاته (ضاحكًا)".

 

ميلان يوفنتوس إيجور تودور

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

