تحدث إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن مباراة الفريق أمام ميلان، والتي من المقرر أن تجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق يوفنتوس نظيره ميلان، في إطار منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب أليانز معقل البيانكونيري.

تصريحات إيجور تودور

استهل إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تصريحاته قائلًا: "لا أعرف ما ستكون عليه المباراة، سنواجه فريقًا من أعلى مستوى، ومدربًا كبيرًا، ولاعبين رائعين يعيشون فترة جيدة، نحن نلعب في ملعبنا، ويجب أن نقدم مباراة قوية".

وأضاف: "لا توجد أولويات كل شيء يهمني، التمريرات يجب أن تكون دقيقة، ومع اللاعبين يكون الأمر أسهل فنيًا، لكن الفوز يأتي بالقلب والرغبة والعزيمة والكرات الثابتة".

وأكمل: "أريد أن أرى كل ذلك يوميًا أحيانًا أراه، وأحيانًا لا، لكنني أعمل بقوة على ذلك، أحاول مساعدة جميع لاعبيّ وأحبهم جميعًا، وأعمل على مساعدتهم لتقديم أفضل ما لديهم".

وزاد: "في يوفنتوس التعادل لا يكفي، والأرقام لا تهمني، ما يهمني هو أن الفريق تطوّر في آخر مباراتين، وأن ينفذ ما نتدرب عليه ويعطي كل ما لديه، النتيجة تعتمد على عوامل كثيرة".

وواصل: "الهوية؟ نحن نلعب بنفس الطريقة منذ 6 أشهر، وبالطبع لدينا هوية، منذ اليوم الأول أطلب التوازن، في الدفاع والهجوم نفعل ما في وسعنا، نختار اللاعبين ونحاول إجراء التغييرات المناسبة".

وانتقل للحديث عن حالة بريمر وتورام، قائلًا: "سنرى اليوم في التمرين الأخير، لا أستطيع قول شيء حتى الآن".

وأتم حديثه: لعبت مع لوكا مودريتش في المنتخب الوطني، صنعنا معًا تاريخ بلدنا، لاعب مثله لن يُولد مجددًا، لا أحد يقترب منه، إنه ضعف أي لاعب آخر، أن يلعب بهذا المستوى في سن الأربعين شيء لم يُرَ من قبل، أنا فخور به جدًا، وأتمنى أن يكون غدًا في أسوأ حالاته (ضاحكًا)".