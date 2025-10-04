الدوري الإيطالي.. إنتر يقسو على كريمونيسي برباعية

فاز إنتر أمام كريمونيسي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين الدوري الإيطالي مساء اليوم.

وأقيمت مباراة إنتر وكريمونيسي، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز، التسجيل لـ إنتر في الدقيقة 6، وأضاف أنجي بوبي الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعزز ديماركو النتيجة في الدقيقة 55 بالهدف الثالث، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 57، عن طريق نيكولو باريلا.

وجاء هدف كريمونيسي الوحيد في الدقيقة 87، عن طريق فيدريكو بونازولي.

ويواصل إنتر انتصاراته في الدوري الإيطالي، ويحقق الفوز الثالث على التوالي.

كما أن هذا الفوز هو الرابع لـ إنتر في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

على الجانب الآخر، تعثر كريمونيسي للمباراة الرابعة على التوالي، حيث تعادل في 3 وخسر مباراة.

وبتلك النتيجة رفع إنتر رصيده من النقاط إلى 12 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كريمونيسي عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.