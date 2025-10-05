المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عقدة الـ861 يومًا.. ميلان يبحث عن حل أزمة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:14 م 05/10/2025
يوفنتوس وميلان

صورة سابقة من مباراة يوفنتوس وميلان

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة ميلان في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لمواصلة مشوار التألق بعدما حقق الفوز في أخر 4 مباريات في بطولة الدوري الإيطالي، إذ انتصر على ليتشي بنتيجة 2-0، وبولونيا بنتيجة 1-0 وأودينيزي بنتيجة 3-0 ونابولي بنتيجة 2-1.

أما يوفنتوس يسعى لاستعادة توازنه بعدما تعادل في أخر مباراة في الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1 ضد أتالانتا، وكانت هي نفس نتيجة مباراة هيلاس فيرونا في الجولة الرابعة، أما أخر انتصار حققه يوفنتوس كان ضد إنتر ميلان بنتيجة 4-3 في الجولة الثالثة.

ميلان يدخل مباراته مع يوفنتوس محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

واللافت للنظر أن "الروسونيري" يبحث عن الفوز الأول ضد يوفنتوس منذ 861 يومًا.

فآخر فوز حققه ميلان على يوفنتوس في الدوري الإيطالي كان يوم 28 مايو 2023، بعد هذه المباراة لم يحقق أي انتصار عليه في الدوري بل انتصر مرة واحدة في نصف نهائي السوبر الإيطالي.

نتائج يوفنتوس وميلان منذ يوم 28 مايو 2023.

1- يوفنتوس 1-0 ميلان.. الجولة التاسعة للدوري الإيطالي 2023-24.

2- يوفنتوس 0-0 ميلان.. الجولة 34 للدوري الإيطالي 2023-24.

3- يوفنتوس 0-0 ميلان.. الجولة 13 للدوري الإيطالي 2024-25.

4- يوفنتوس 1-2 ميلان.. نصف نهائي السوبر الإيطالي 2024-25.

5- يوفنتوس 2-0 ميلان.. الجولة 21 للدوري الإيطالي 2024-25.

مباراة ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي يوفنتوس

