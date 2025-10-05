المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 1
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

2 1
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

3 0
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 0
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

0 1
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

4 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

1 0
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

0 1
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بيولي يعرب عن قلقه من تراجع فيورنتينا: علينا تغيير الوضع بسرعة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:11 م 05/10/2025
بيولي

بيولي

أبدى ستيفانو بيولي، المدير الفني لفيورنتينا، قلقه من تراجع نتائج الفريق في الدوري الإيطالي خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه بحاجة إلى تحسين التركيز وتغيير الوضع في أقرب وقت ممكن.

وقال بيولي في تصريحات نقلها موقع "Tuttomercatoweb": "أنا قلق بشأن النتائج وقلة الاهتمام بالتفاصيل، لكن الفريق قاتل اليوم. كنت سأشعر بالقلق لو رأيت لاعبي فريقي خائفين أو مستسلمين. لعبنا بشكل أفضل من روما، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير الوضع".

ويعيش فيورنتينا فترة صعبة بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر ست مباريات بالدوري، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وهي نتائج بعيدة تمامًا عن طموحات النادي في بداية الموسم.

كما وجّه بيولي انتقادًا لأداء بعض لاعبيه، أبرزهم ألبرت جودموندسون الذي تم استبداله بين الشوطين بعد أداء باهت، مؤكدًا أنه يتوقع منه "المزيد" خاصة على الصعيد الهجومي.

وختم المدرب الإيطالي حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الفريق على استعادة توازنه، مشددًا على ضرورة التركيز والعمل الجماعي للخروج من سلسلة النتائج السلبية.

الدوري الإيطالي فيورنتينا بيولي

أحدث الموضوعات

