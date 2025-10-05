أبدى ستيفانو بيولي، المدير الفني لفيورنتينا، قلقه من تراجع نتائج الفريق في الدوري الإيطالي خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه بحاجة إلى تحسين التركيز وتغيير الوضع في أقرب وقت ممكن.

وقال بيولي في تصريحات نقلها موقع "Tuttomercatoweb": "أنا قلق بشأن النتائج وقلة الاهتمام بالتفاصيل، لكن الفريق قاتل اليوم. كنت سأشعر بالقلق لو رأيت لاعبي فريقي خائفين أو مستسلمين. لعبنا بشكل أفضل من روما، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى تغيير الوضع".

ويعيش فيورنتينا فترة صعبة بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر ست مباريات بالدوري، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وهي نتائج بعيدة تمامًا عن طموحات النادي في بداية الموسم.

كما وجّه بيولي انتقادًا لأداء بعض لاعبيه، أبرزهم ألبرت جودموندسون الذي تم استبداله بين الشوطين بعد أداء باهت، مؤكدًا أنه يتوقع منه "المزيد" خاصة على الصعيد الهجومي.

وختم المدرب الإيطالي حديثه بالتأكيد على ثقته في قدرة الفريق على استعادة توازنه، مشددًا على ضرورة التركيز والعمل الجماعي للخروج من سلسلة النتائج السلبية.