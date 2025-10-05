يوفنتوس يمنع سباليتي من اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رفض لوتشيانو سباليتي عرضًا لقيادة فريق اتحاد جدة السعودي في الفترة المقبلة، من أجل خلافة الفرنسي لوران بلان.

وبحسب شبكة "سكاي"، فإن سباليتي رفض عرضًا من اتحاد جدة السعودي، لأنه لديه اتفاق مع يوفنتوس لقيادة "السيدة العجوز" في الفترة المقبلة خلفًا لإيجور تودور.

وأضافت شبكة "سكاي" أن تودور مرشح لمغادرة "السيدة العجوز" في الفترة المقبلة، ليكون سباليتي مرشحًا لقيادة عملاق تورينو في المرحلة القادمة.

ويمتلك سباليتي سيرة ذاتية طويلة في الملاعب الإيطالية، كان أبرزها قيادة إنتر، نابولي، وروما.

وعلى صعيد البطولات في إيطاليا، حقق 4 ألقاب؛ بداية من الدوري الإيطالي مع نابولي في موسم 2022-2023، والفوز بكأس إيطاليا مع روما في موسمي 2006-2007 و2007-2008، كما فاز مع "ذئاب العاصمة" بلقب السوبر الإيطالي موسم 2007-2008.

ويحتل يوفنتوس الترتيب الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، من خلال الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.