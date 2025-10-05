المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يوفنتوس يمنع سباليتي من اتحاد جدة

محمد همام

كتب - محمد همام

11:40 م 05/10/2025
سباليتي

سباليتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رفض لوتشيانو سباليتي عرضًا لقيادة فريق اتحاد جدة السعودي في الفترة المقبلة، من أجل خلافة الفرنسي لوران بلان.

وبحسب شبكة "سكاي"، فإن سباليتي رفض عرضًا من اتحاد جدة السعودي، لأنه لديه اتفاق مع يوفنتوس لقيادة "السيدة العجوز" في الفترة المقبلة خلفًا لإيجور تودور.

وأضافت شبكة "سكاي" أن تودور مرشح لمغادرة "السيدة العجوز" في الفترة المقبلة، ليكون سباليتي مرشحًا لقيادة عملاق تورينو في المرحلة القادمة.

ويمتلك سباليتي سيرة ذاتية طويلة في الملاعب الإيطالية، كان أبرزها قيادة إنتر، نابولي، وروما.

وعلى صعيد البطولات في إيطاليا، حقق 4 ألقاب؛ بداية من الدوري الإيطالي مع نابولي في موسم 2022-2023، والفوز بكأس إيطاليا مع روما في موسمي 2006-2007 و2007-2008، كما فاز مع "ذئاب العاصمة" بلقب السوبر الإيطالي موسم 2007-2008.

ويحتل يوفنتوس الترتيب الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، من خلال الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

الدوري السعودي الدوري الإيطالي اتحاد جدة يوفنتوس سباليتي

