في ليلة إهدار بوليسيتش.. التعادل السلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:58 م 05/10/2025 تعديل في 06/10/2025
ركلة بوليسيتش الضائعة

ركلة بوليسيتش الضائعة في مباراة ميلان ويوفنتوس

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة يوفنتوس وميلان، التي أقيمت على ملعب كتيبة البيانكونيري، في قمة لقاءات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت المباراة سلسلة من الفرص الضائعة، أبرزها ركلة جزاء أهدرها الأمريكي كريستيان بوليسيتش جناح ميلان، في الشوط الثاني.

ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، لكن الثنائي خيمينيز وجوناثان ديفيد أهدر كلا منهما فرصة، لصالح ميلان ويوفنتوس على الترتيب.

وفي الشوط الثاني تألق الحارس مايك ماينان، في التصدي لفرصة هدف محقق لنادي يوفنتوس، بعد تسديدة من المدافع فيديريكو جاتي من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48.

وسنحت لميلان فرصة التقدم، بعد تمريرة متقنة من لوكا مودريتش، نحو سانتياجو خيمينيز، لكن الأخير تعرض للإعاقة من مدافع يوفنتوس، ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وأهدر كريستيان بوليسيتش الركلة بغرابة، في الدقيقة 53، بتسديدة مرت فوق العارضة، وسط احتفالات جماهير يوفنتوس.

وأضاع الجناح البرتغالي رافائيل لياو فرصة محققة لصالح ميلان، في الدقيقة 73، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، لكنها مرت بجوار القائم.

وعاد مودريتش ليصنع فرصة محققة، لزميله لياو في الدقائق الأخيرة، لكن اللاعب البرتغالي أهدرها مجددًا بعد تصدي من الحارس دي جريجوريو.

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي ميلان يوفنتوس

