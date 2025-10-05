المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. نابولي وروما على القمة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:55 ص 06/10/2025
احتفال لاعبو نابولي

احتفال لاعبو نابولي بهدف هويلوند أمام جنوى

اشتعل الصراع في الدوري الإيطالي مبكرًا، بعد مرور 6 جولات على بداية الموسم الحالي 2025-2026، حيث لا تزال عدة أندية تتنافس بقوة على التواجد في المربع الذهبي، واعتلاء صدارة جدول الترتيب.

وشهدت مباريات الأمس في الكالتشيو، انتصار نابولي الثمين على حساب جنوى 2-1، بفضل ريمونتادا في الشوط الثاني، بهدفي أنجويسا وهويلوند.

وفي المقابل نجح روما أيضًا في قلب الطاولة على مضيفه فيورنتينا، ليحول تأخره بنتيجة 1-0، لفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد تألق الأرجنتيني ماتياس سولي.

وفي قمة مباريات الجولة، حسم التعادل السلبي لقاء يوفنتوس وميلان، بعد سلسلة من الفرص الضائعة حالت دون انتصار أي منهما.

وشهدت القمة إهدار الأمريكي كريستيان بوليسيتش لأسهل فرص ميلان، بعدما أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني، حيث سددها بقوة لكنها علت العارضة.

يوفنتوس وأتالانتا بلا هزيمة حتى الآن

واستغل نابولي وروما تعثرات منافسيهما، ليرتقيا إلى صدارة جدول الترتيب، برصيد 15 نقطة، بينما احتفظ يوفنتوس بسجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم، رغم تراجعه للمركز الخامس.

ولم يتعرض يوفنتوس لأي خسارة هذا الموسم، برفقة أتالانتا الذي يمتلك السجل ذاته خاليًا من الهزائم.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. قطبي ميلان يطاردان نابولي وروما

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الجولة السادسة على النحو التالي:

1- نابولي: 15 نقطة

2- روما: 15 نقطة

3- ميلان: 13 نقطة

4- إنتر ميلان: 12 نقطة

5- يوفنتوس: 12 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا

