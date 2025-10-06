المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أليجري بعد التعادل مع يوفنتوس: يجب على لياو أن يكون "أكثر قسوة"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:51 ص 06/10/2025
أليجري لياو

أليجري ولياو

أعرب ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان عن إحباطه بعد تعادل فريقه السلبي مع يوفنتوس مبديا أسفه على الفرص الضائعة التي حَرمت فريقه من حصد النقاط الـ3، ليشدد على أن مهاجمه رافاييل لياو يجب أن يكون أكثر حسما.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة القمة بين يوفنتوس وضيفه ميلان، أمس الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وفي تصريحات لشبكة "DAZN" بعد المباراة قال أليجري: "لقد ابتعد لياو عن الملاعب 45 يوما، لذلك لا يزال يستعيد إيقاعه".

وأضاف: "الأسبوع الماضي شارك للضرورة وقدم أداء جيدا. هذا الأسبوع عمل بجد، نحن بحاجة إليه سريعا، هو وكريستوفر نكونكو لاعبان بمهارات فردية قادران على حسم المباريات".

وأوضح: "لقد لعب كمهاجم صريح في ليل، لذا الأمر ليس غريبا عليه، تحركه على تمريرة مودريتش كان مثاليا، لكن لاعب مثله ومع فرصتين واضحتين كهاتين، يجب أن يسجل وأن يكون أكثر قسوة".

وأتم: "لديه لمحات عبقرية، لكنه الآن بحاجة لتعلّم كيفية حسم المباريات، هذا ما يجعله لاعبا حاسما".

ميلان الدوري الإيطالي رافاييل لياو

