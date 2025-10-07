يبدو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي حسم قراره بشأن مستقبل المدافع السويسري مانويل أكانجي، المعار من مانشستر سيتي، إذ قرر النادي تحويل الإعارة إلى انتقال دائم في نهاية الموسم الجاري، بغض النظر عن شروط العقد المبرم بين الطرفين.

أكانجي يقترب من عقد دائم مع إنتر ميلان حتى 2028

وبحسب ما كشفته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن الاتفاق الحالي بين الناديين ينص على إلزامية شراء أكانجي مقابل 15 مليون يورو في حال تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي ومشاركة اللاعب في 50% على الأقل من المباريات خلال موسم 2025-2026، غير أن إدارة النيراتزوري أبدت رغبتها في تفعيل الصفقة بشكل نهائي دون انتظار تحقق تلك الشروط.

أكانجي يتحدث عن فخره بجذوره النيجيرية

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب السويسري، البالغ من العمر 30 عامًا، قد وافق بالفعل على توقيع عقد يمتد حتى عام 2028 براتب سنوي يبلغ 4.5 مليون يورو، ليواصل مسيرته في ملعب "سان سيرو" بعد أن أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب سيموني إنزاجي هذا الموسم.

وانضم أكانجي إلى إنتر ميلان في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة، ونجح سريعًا في حجز مكانه ضمن التشكيلة الأساسية، حيث شارك في ست مباريات في مختلف البطولات، مقدّمًا أداءً دفاعيًا ثابتًا أقنع الإدارة بضرورة الإبقاء عليه.

إنتر يخطط لإعادة هيكلة خط دفاعه في الموسم المقبل

وفي السياق ذاته، يخطط إنتر لإعادة هيكلة خط دفاعه في الموسم المقبل، مع اقتراب انتهاء عقود الثنائي فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فريج في يونيو 2026.

وذكرت "توتو سبورت" أن النادي وضع قائمة من الأسماء لمتابعتها خلال الفترة المقبلة، من بينهم جويل أوردونيز (كلوب بروج)، عمر سوليت (أودينيزي)، كونستانتينوس كوليراكيس (فولفسبورج)، جاي إيدزيس وتاريك موهاريموفيتش (ساسولو).

