رابيو: من الجنون أن تقام مباراة ميلان وكومو في أستراليا

وصف اللاعب الفرنسي أدريان رابيو إقامة مباراة فريقه ميلان ضد كومو في أستراليا بـ"الأمر المجنون".

وكان من المفترض أن تقام مباراة ميلان وكومو على ملعب سان سيرو، فبراير المقبل من عام 2026، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، لكن الرابطة الإيطالية حصلت على موافقة بنقلها إلى أستراليا.

رابيو عن إقامة مباراة ميلان وكومو في أستراليا

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، على نقل مباراة ميلان وكومو إلى أستراليا في واقعة غير مسبوقة، إذ لم يسبق أن أقيمت أي مباراة في الدوريات المحلية، خارج البلاد.

وتنتظر رابطة الدوري الإيطالي الحصول على موافقة إضافية من فيفا.

وقال رابيو في هذا الصدد في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي: "تفاجأت عندما علمت أننا سنلعب مباراة من الدوري الإيطالي بين ميلان وكومو في أستراليا.. إنه أمر مجنون تمامًا".

واستفاض: "أعتقد أنها أمور اقتصادية تتعلق برؤية الدوري الإيطالي.. هي أمور تتجاوزنا، والحديث عن جداول المباريات وصحة اللاعبين يبدو سخيفًا، لكن من الجنون أن نقطع كل تلك المسابقات لمباراة بين فريقين إيطاليين، لكن علينا التكيف كما هو الحال دائمًا".

وأكمل المنضم إلى ميلان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية 2025، قادمًا من مارسيليا: "فرنسا تتفوق في بعض الأمور في فن الطهي، لكن إيطاليا تصنع أفضل باستا في العالم".

قبل أن يختتم: "من الناحية الكروية، إيطاليا تعيش من أجل كرة القدم أكثر بكثير من فرنسا، وتشعر دائمًا بشغف الجماهير الذين يعيشون من أجل فريقهم.. في فرنسا هناك أندية كبيرة وروابط جماهيرية، لكن هنا بعد آخر، كرة القدم مسألة حياة".