المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

0 0
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

0 5
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

2 0
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

8 0
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

0 1
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

4 1
15:30
رع

رع

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قلق متصاعد لدى كونتي.. إصابة لوبوتكا تربك حسابات نابولي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:35 م 07/10/2025
فريق نابولي

فريق نابولي

استبعد منتخب سلوفاكيا لاعبه ستانيسلاف لوبوتكا متوسط ميدان نابولي، من معسكر الفريق لمواجهتي أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتشير التوقعات إلى أن ستانيسلاف لوبوتكا، قد يغيب عن المشاركة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة مع نابولي في مباراة الفريق أمام جنوى.

غيابات نابولي تثير القلق

غاب ماتيو بوليتانو، عن الانضمام إلى معسكر منتخب إيطاليا، بينما خضع لوبوتكا إلى فحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي لمنتخبه في سلوفاكيا.

وكشف الاتحاد السلوفاكي عن نتائج الفحوصات، والتي أوضحت أن لوبوتكا غير قادر على المشاركة في المباريات المقبلة، ليعود إلى إيطاليا من جديد.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الإصابة التي تعرض لها لوبوتكا في منطقة العضلة الضامة، مشيرة إلى أن اللاعب سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة تُقدر بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

كان قد عانى لوبوتكا من عدة إصابات خلال الأشهر الماضية، لأبرزها شد عضلي في الفخذ والتواء في الكاحل.

مباراة نابولي القادمة
تصفيات كأس العالم نابولي منتخب سلوفاكيا لوبوتكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg