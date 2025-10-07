استبعد منتخب سلوفاكيا لاعبه ستانيسلاف لوبوتكا متوسط ميدان نابولي، من معسكر الفريق لمواجهتي أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتشير التوقعات إلى أن ستانيسلاف لوبوتكا، قد يغيب عن المشاركة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة مع نابولي في مباراة الفريق أمام جنوى.

غيابات نابولي تثير القلق

غاب ماتيو بوليتانو، عن الانضمام إلى معسكر منتخب إيطاليا، بينما خضع لوبوتكا إلى فحوصات الطبية من قبل الطاقم الطبي لمنتخبه في سلوفاكيا.

وكشف الاتحاد السلوفاكي عن نتائج الفحوصات، والتي أوضحت أن لوبوتكا غير قادر على المشاركة في المباريات المقبلة، ليعود إلى إيطاليا من جديد.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، أن الإصابة التي تعرض لها لوبوتكا في منطقة العضلة الضامة، مشيرة إلى أن اللاعب سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة تُقدر بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

كان قد عانى لوبوتكا من عدة إصابات خلال الأشهر الماضية، لأبرزها شد عضلي في الفخذ والتواء في الكاحل.