مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

"لم يعد شابًا".. أليجري ورابيو يهاجمان رافائيل لياو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:34 م 08/10/2025
أليجري لياو

البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان

تجددت الانتقادات ضد البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان، بعدما تعرض لتوبيخ حاد من مدربه ماسيميليانو أليجري، ولاحقًا من زميله الفرنسي أدريان رابيو، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ورغم بقاء لياو في صفوف ميلان للموسم السادس على التوالي، بعد ارتباطه الدائم بشائعات الرحيل وسعي أندية كبرى مثل بايرن ميونيخ لضمه، إلا أن مستواه هذا الموسم لم يرتق لتوقعات جماهير "الروسونيري".

فقد شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في ثلاث مباريات فقط بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في أغسطس الماضي.

"في سنه.. لم يعد هناك وقت ليضيعه"

وبحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد وجه أليجري انتقادات حادة للاعبه أمام زملائه في غرفة الملابس عقب التعادل السلبي مع يوفنتوس، دون أن يذكر اسمه صراحة، لكن الجميع أدرك أنه المقصود.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي انفعل عندما أضاع لياو فرصتين محققتين، ليقول له بحدة: "في سنك، لم يعد هناك وقت لتضيعه".

ولم تتوقف الانتقادات عند المدرب، إذ وجه أدريان رابيو هو الآخر رسالة مباشرة إلى زميله في تصريحات نقلتها الصحيفة نفسها، قال فيها: "لياو يملك إمكانيات هائلة، لكنه لم يعد شابًا، في السادسة والعشرين من عمره، يجب أن يقرر ماذا يريد، هل يكتفي بما وصل إليه، أم يسعى ليصبح من بين الأفضل؟ سيكون من المؤسف أن يظل لاعبًا بإمكانيات غير مستغلة".

ويرى رابيو أن أليجري قد يكون الشخص القادر على تحفيز لياو واستعادة مستواه الحقيقي، مؤكدًا أن الوقت قد حان للجناح البرتغالي كي يثبت أنه يستحق مكانته في ميلان وأضواء الكالتشيو.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

ميلان رافائيل لياو أدريان رابيو ماسيميليانو أليجري الدوري الإيطالي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

ما قبل المباراة
جيبوتي

جيبوتي

- -
مصر

مصر

3

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي: ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

تفاصيل المباراة
