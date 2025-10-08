"لم يعد شابًا".. أليجري ورابيو يهاجمان رافائيل لياو

تجددت الانتقادات ضد البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان، بعدما تعرض لتوبيخ حاد من مدربه ماسيميليانو أليجري، ولاحقًا من زميله الفرنسي أدريان رابيو، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

ورغم بقاء لياو في صفوف ميلان للموسم السادس على التوالي، بعد ارتباطه الدائم بشائعات الرحيل وسعي أندية كبرى مثل بايرن ميونيخ لضمه، إلا أن مستواه هذا الموسم لم يرتق لتوقعات جماهير "الروسونيري".

فقد شارك اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في ثلاث مباريات فقط بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في أغسطس الماضي.

"في سنه.. لم يعد هناك وقت ليضيعه"

وبحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد وجه أليجري انتقادات حادة للاعبه أمام زملائه في غرفة الملابس عقب التعادل السلبي مع يوفنتوس، دون أن يذكر اسمه صراحة، لكن الجميع أدرك أنه المقصود.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب الإيطالي انفعل عندما أضاع لياو فرصتين محققتين، ليقول له بحدة: "في سنك، لم يعد هناك وقت لتضيعه".

ولم تتوقف الانتقادات عند المدرب، إذ وجه أدريان رابيو هو الآخر رسالة مباشرة إلى زميله في تصريحات نقلتها الصحيفة نفسها، قال فيها: "لياو يملك إمكانيات هائلة، لكنه لم يعد شابًا، في السادسة والعشرين من عمره، يجب أن يقرر ماذا يريد، هل يكتفي بما وصل إليه، أم يسعى ليصبح من بين الأفضل؟ سيكون من المؤسف أن يظل لاعبًا بإمكانيات غير مستغلة".

ويرى رابيو أن أليجري قد يكون الشخص القادر على تحفيز لياو واستعادة مستواه الحقيقي، مؤكدًا أن الوقت قد حان للجناح البرتغالي كي يثبت أنه يستحق مكانته في ميلان وأضواء الكالتشيو.