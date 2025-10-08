تلقى نادي نابولي الإيطالي ضربة قوية بعدما أكد في بيان رسمي تعرض لاعبيه ستانيسلاف لوبوتكا وماتيو بوليتانو لإصابتين عضليتين خطيرتين ستبعدهما عن الملاعب لعدة أسابيع.

أزمة في صفوف نابولي قبل موقعة إنتر

وأوضح النادي في بيانه أن لوبوتكا يعاني من إصابة في العضلة المقربة للفخذ الأيمن، بينما أظهرت الفحوصات الطبية أن بوليتانو تعرض لإصابة في العضلة الألوية الكبرى في الساق اليمنى.

وكان الثنائي قد غادر مباراة نابولي الأخيرة أمام جنوى في الدوري الإيطالي مصابين، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق 2-1 مساء الأحد.

وتسببت الإصابتان في انسحاب اللاعبين من معسكرات منتخبي بلادهما، حيث كان من المقرر أن ينضم لوبوتكا إلى منتخب سلوفاكيا، وبوليتانو إلى المنتخب الإيطالي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكدت التقارير الإيطالية أن فترة غيابهما قد تمتد إلى أربعة أسابيع على الأقل، وهو ما يعني غيابهما عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها أمام بي إس في آيندهوفن في الدوري الأوروبي، وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وآينتراخت فرانكفورت في المنافسات القارية.

ومن المرجح ألا يتمكن أي من اللاعبين من العودة قبل منتصف نوفمبر المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا