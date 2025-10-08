المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

قبل القمة المنتظرة.. نابولي يعلن التشخيص النهائي لإصابة لوبوتكا وبوليتانو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:31 م 08/10/2025
لوبوتكا

نابولي يفتقد ركيزتين أساسيتين قبل مواجهة إنتر

تلقى نادي نابولي الإيطالي ضربة قوية بعدما أكد في بيان رسمي تعرض لاعبيه ستانيسلاف لوبوتكا وماتيو بوليتانو لإصابتين عضليتين خطيرتين ستبعدهما عن الملاعب لعدة أسابيع.

أزمة في صفوف نابولي قبل موقعة إنتر

وأوضح النادي في بيانه أن لوبوتكا يعاني من إصابة في العضلة المقربة للفخذ الأيمن، بينما أظهرت الفحوصات الطبية أن بوليتانو تعرض لإصابة في العضلة الألوية الكبرى في الساق اليمنى.

وكان الثنائي قد غادر مباراة نابولي الأخيرة أمام جنوى في الدوري الإيطالي مصابين، وهي المباراة التي انتهت بفوز الفريق 2-1 مساء الأحد.

وتسببت الإصابتان في انسحاب اللاعبين من معسكرات منتخبي بلادهما، حيث كان من المقرر أن ينضم لوبوتكا إلى منتخب سلوفاكيا، وبوليتانو إلى المنتخب الإيطالي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأكدت التقارير الإيطالية أن فترة غيابهما قد تمتد إلى أربعة أسابيع على الأقل، وهو ما يعني غيابهما عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها أمام بي إس في آيندهوفن في الدوري الأوروبي، وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي، وآينتراخت فرانكفورت في المنافسات القارية.

ومن المرجح ألا يتمكن أي من اللاعبين من العودة قبل منتصف نوفمبر المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

الدوري الإيطالي منتخب إيطاليا نابولي أنطونيو كونتي بوليتانو لوبوتكا منتخب سلوفاكيا إنتر ميلان

