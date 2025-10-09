المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
المغرب - ب

المغرب - ب

كأس العالم تحت 20 عاما
الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30
إيطاليا - شباب

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الصومال

الصومال

- -
19:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيريا

ليبيريا

- -
19:00
ناميبيا

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ
أبو قير للاسمدة

أبو قير للاسمدة

1 0
15:30
القناة

القناة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بوليسيتش يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:46 م 09/10/2025
بوليسيتش

كريستيان بوليسيتش

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن اختيار النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان، كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر 2025، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه خلال هذه الفترة.

بوليسيتش يتألق ويخطف جائزة سبتمبر

وظهر بوليسيتش، البالغ من العمر 27 عامًا، بمستوى لافت حيث ساهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين خلال أول ست مباريات له هذا الموسم، من بينها 3 أهداف وتمريرتان حاسمتان في المباريات الثلاث التي خاضها خلال شهر سبتمبر أمام بولونيا وأودينيزي ونابولي، والتي انتهت جميعها بانتصارات للروسونيري.

هذا التألق ساهم في تقدم ميلان على جدول ترتيب الدوري وتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، ليحظى اللاعب الأمريكي بتقدير جماهيره واللجنة الفنية للرابطة على حد سواء.

ورغم إهداره ركلة جزاء في مواجهة يوفنتوس التي أقيمت مطلع أكتوبر، فإن ذلك لم يؤثر على تتويجه بالجائزة، التي جاءت تتويجًا لأدائه المميز.

وقد نشرت رابطة الدوري الإيطالي فيديو خاصًا يستعرض أبرز لقطات بوليسيتش ولمساته الحاسمة خلال الشهر الماضي.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

الدوري الإيطالي بولونيا ميلان نابولي أودينيزي بوليسيتش لاعب الشهر رابطة الدوري الإيطالي يوفنتوس الروسونيري أهداف بوليسيتش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg