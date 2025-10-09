أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن اختيار النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان، كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر 2025، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه خلال هذه الفترة.

بوليسيتش يتألق ويخطف جائزة سبتمبر

وظهر بوليسيتش، البالغ من العمر 27 عامًا، بمستوى لافت حيث ساهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين خلال أول ست مباريات له هذا الموسم، من بينها 3 أهداف وتمريرتان حاسمتان في المباريات الثلاث التي خاضها خلال شهر سبتمبر أمام بولونيا وأودينيزي ونابولي، والتي انتهت جميعها بانتصارات للروسونيري.

هذا التألق ساهم في تقدم ميلان على جدول ترتيب الدوري وتحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية، ليحظى اللاعب الأمريكي بتقدير جماهيره واللجنة الفنية للرابطة على حد سواء.

ورغم إهداره ركلة جزاء في مواجهة يوفنتوس التي أقيمت مطلع أكتوبر، فإن ذلك لم يؤثر على تتويجه بالجائزة، التي جاءت تتويجًا لأدائه المميز.

وقد نشرت رابطة الدوري الإيطالي فيديو خاصًا يستعرض أبرز لقطات بوليسيتش ولمساته الحاسمة خلال الشهر الماضي.

