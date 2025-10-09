يوفنتوس يستهدف استعارة لاعب بايرن ميونيخ

يستهدف نادي يوفنتوس إبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الشتوية من خلال التعاقد مع الظهير البرتغالي رافائيل جيريرو، لاعب بايرن ميونيخ.

صاحب الـ31 عامًا ينتهي عقده مع النادي "البافاري" في صيف 2026، وسط احتمالات حول رحيله مجانًا عقب نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

ورغم ذلك، شارك اللاعب مع عملاق بافاريا في 11 مباراة في كافة المسابقات، سواء محلية أو قارية، حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في استعارة جيريرو في يناير المقبل، حيث يمتاز اللاعب البرتغالي بالقدرة على اللعب كظهير أيمن أو أيسر.

وكان الدولي البرتغالي قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ في صيف 2023 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند.

ويمتلك جيريرو مسيرة دولية مع منتخب البرتغال، حيث شارك في 65 مباراة دولية، سجل خلالها 4 أهداف.