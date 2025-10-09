تقارير: نابولي يواصل محاولات ضم كوبي ماينو

يرغب نادي نابولي الإيطالي، في التعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب شبكة فوتبول إيطاليا، فإن نابولي يرغب في ضم ماينو في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير، أن نابولي لا يمانع التعاقد مع اللاعب الشاب لمدة 6 أشهر فقط.

وكان نادي مانشستر يونايتد، قد رفض رحيل ماينو خلال الصيف الماضي إلى نابولي، على الرغم من أن اللاعب كان منفتحًا على خوض التجربة.

ويشعر ماينو بالإحباط الشديد، لعدم الاعتماد عليه من جانب روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، ويسعى للخروج في الشتاء القادم.

ويأمل ماينو أن يسمح له مانشستر يونايتد، بالذهاب إلى نابولي على غرار سكوت ماكتوميناي، وراسموس هويلوند.

شارك اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في ست مباريات هذا الموسم، وساهم في تمريرة حاسمة واحدة، لكن بدايته الوحيدة كانت في هزيمة كأس كاراباو أمام جريمسباي تاون.

ويمتد عقد كوبي ماينو مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2027، مع وجود خيار للتمديد.