يراقب نادي يوفنتوس عن كثب موقف حارس مرمى ميلان مايك ماينيان، تمهيدًا للتعاقد معه مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الروسونيري، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

يوفنتوس يجهز ضربة موجعة لميلان

وينتهي عقد الحارس الدولي الفرنسي مع ميلان في يونيو المقبل، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد رغم المفاوضات المستمرة منذ أشهر، ما يفتح الباب أمام رحيله في صفقة انتقال حر، وهي فرصة يسعى يوفنتوس لاستغلالها لتعزيز صفوفه بخبرة كبيرة في مركز حراسة المرمى.

وكان تشيلسي قد حاول ضم ماينيان في الميركاتو الصيفي الماضي، إذ أبدى اللاعب رغبة في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، غير أن النادي اللندني لم يلبِّ مطالب ميلان المالية التي تجاوزت العرض المقدم والمقدر بـ15 مليون يورو.

ويحصل ماينيان حاليًا على راتب سنوي يبلغ نحو 2.8 مليون يورو في ميلان، مستفيدًا من الامتيازات الضريبية التي يمنحها مرسوم النمو في إيطاليا.

ورغم ذلك، يبقى الحارس محط أنظار عدة أندية أوروبية كبرى، إذ لا يزال تشيلسي وبايرن ميونيخ ضمن المهتمين بضمه، ما يعني أن يوفنتوس سيواجه منافسة قوية على توقيعه.

وفي حال نجاح البيانكونيري في ضم ماينيان، قد يفسح ذلك المجال أمام رحيل حارسه الحالي ميشيل دي جريجوريو، الذي يحظى هو الآخر باهتمام من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.