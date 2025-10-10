المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

0 5
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
19:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

0 0
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

0 7
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشيلسي حاول وبايرن يراقب.. يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع ماينيان

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:56 م 10/10/2025
مايك ماينان

حارس مرمى ميلان مايك ماينيان

يراقب نادي يوفنتوس عن كثب موقف حارس مرمى ميلان مايك ماينيان، تمهيدًا للتعاقد معه مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الروسونيري، وفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

يوفنتوس يجهز ضربة موجعة لميلان

وينتهي عقد الحارس الدولي الفرنسي مع ميلان في يونيو المقبل، دون أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد رغم المفاوضات المستمرة منذ أشهر، ما يفتح الباب أمام رحيله في صفقة انتقال حر، وهي فرصة يسعى يوفنتوس لاستغلالها لتعزيز صفوفه بخبرة كبيرة في مركز حراسة المرمى.

وكان تشيلسي قد حاول ضم ماينيان في الميركاتو الصيفي الماضي، إذ أبدى اللاعب رغبة في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، غير أن النادي اللندني لم يلبِّ مطالب ميلان المالية التي تجاوزت العرض المقدم والمقدر بـ15 مليون يورو.

ويحصل ماينيان حاليًا على راتب سنوي يبلغ نحو 2.8 مليون يورو في ميلان، مستفيدًا من الامتيازات الضريبية التي يمنحها مرسوم النمو في إيطاليا.

ورغم ذلك، يبقى الحارس محط أنظار عدة أندية أوروبية كبرى، إذ لا يزال تشيلسي وبايرن ميونيخ ضمن المهتمين بضمه، ما يعني أن يوفنتوس سيواجه منافسة قوية على توقيعه.

وفي حال نجاح البيانكونيري في ضم ماينيان، قد يفسح ذلك المجال أمام رحيل حارسه الحالي ميشيل دي جريجوريو، الذي يحظى هو الآخر باهتمام من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة ميلان القادمة
تشيلسي الدوري الإيطالي بايرن ميونيخ ميلان يوفنتوس الكالتشيو مايك ماينيان دي جريجوريو عقد ماينيان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg