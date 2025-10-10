كشف أسطورة الدفاع الإيطالي أليساندرو نيستا عن كواليس انتقاله من لاتسيو إلى ميلان في صيف عام 2002، مؤكدًا أن الخطوة لم تكن خياره الأول، وأنه كان يفضل الانضمام إلى إنتر ميلان بدلًا من الروسونيري، كما رفض أيضًا عرضًا سابقًا من يوفنتوس خلال نفس الفترة.

أسطورة الدفاع الإيطالي يعترف: كنت أريد الإنتر

وتحدث نيستا خلال ظهوره في بودكاست BSMT، في تصريحات نقلها موقع Football Italia، قائلاً: "في الأشهر الستة الأولى كنت في حالة سيئة جدًا، لأنني لم أرغب في البقاء في ميلان، كنت أفتقد كل شيء في روما، فنحن أبناء العاصمة نميل إلى البقاء في محيطنا، قبلها كنت قريبًا من يوفنتوس، لكنني لم أرغب في الانتقال هناك، ثم فشلت الصفقة، وكان المفترض أن أذهب إلى إنتر ميلان".

وأضاف المدافع الدولي السابق أن انتقاله إلى سان سيرو جاء نتيجة الأزمة المالية التي ضربت نادي لاتسيو آنذاك تحت رئاسة سيرجيو كراجنوتي، مما اضطر النادي لبيع أبرز نجومه لإنقاذ أوضاعه الاقتصادية.

وتابع نيستا متذكرًا تلك المرحلة: "بعد الخامس من مايو 2002، اختفى إنتر من حساباتي، لم أرغب في الانتقال إلى ميلانو لأنني كنت أعتقد أن الإنتر سيفوز باللقب في الموسم التالي، كنت متأكدًا من ذلك... لكن بدلاً من ذلك، فزنا بدوري أبطال أوروبا في موسمي الأول مع ميلان".

أقوى الثنائيات الدفاعية في أوروبا

ورغم البداية الصعبة، صنع نيستا لاحقًا تاريخًا مذهلًا بقميص الروسونيري، حيث شكل مع باولو مالديني واحدة من أقوى الثنائيات الدفاعية في أوروبا، وحقق لقبين في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العديد من البطولات المحلية، ليصبح أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الإيطالية والعالمية.