تقرير: ثنائي مرشح لخلافة ماينان في ميلان

أكدت تقارير أن نادي إي سي ميلان الإيطالي، استقر على ثنائي للتعاقد مع أحدهما حال رحل مايك ماينان عن صفوف الفريق، إذ يخوض الحارس الفرنسي موسمه الأخير مع الروسونيري.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن خلال الفترة الماضية التي شهدت مفاوضات مكثفة بين ميلان وماينان، شهدت وجود بعض النقاط العالقة التي حالت دون تجديد الحارس الفرنسي لعقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماينان طلب زيادة في راتبه، بينما ترى إدارة ميلان أن الحارس سيكون قد بلغ 31 عامًا مع بداية الموسم المقبل، تزامنًا مع تراجع مستواه في ظل الإصابات التي عانى منها مؤخرًا، وهو ما سيزيد من صعوبة الموافقة على طلب الفرنسي.

ثنائي مرشح لخلافة ماينان

طرح اسم مايك ماينان على طاولة أندية يوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ، خلال الفترة الماضية للتعاقد مع الحارس الذي سيصبح متاحًا بنهاية الموسم بشكل مجاني.

ودخل ثنائي في الصورة لخلافة مايك ماينان، حال رحل الأخير بشكل نهائي عن الفريق، إذ برز اسم زيون سوزوكي، حارس بارما ومنتخب اليابان، الذي انضم من نادي سينت تروايدن الصيف الماضي.

ويعد نواه أتوبولو، حارس فرايبورج الألماني، المنضم حديثًا لمنتخب ألمانيا، الخيار الثاني المطروح أمام ميلان إلا أن قيمته أعلى قليلًا من سوزوكي.

وظهر اسم إيليا كابريلي، حارس كالياري، كأحد الأسماء التي قد يلجأ إليها ميلان، إلا إن ثمن الصفقة سيترفع بكثير عن الثنائي المرشح بالفعل.