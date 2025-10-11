المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقرير: ثنائي مرشح لخلافة ماينان في ميلان

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:27 م 11/10/2025
مايك ماينان حارس ميلان

مايك ماينان

أكدت تقارير أن نادي إي سي ميلان الإيطالي، استقر على ثنائي للتعاقد مع أحدهما حال رحل مايك ماينان عن صفوف الفريق، إذ يخوض الحارس الفرنسي موسمه الأخير مع الروسونيري.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن خلال الفترة الماضية التي شهدت مفاوضات مكثفة بين ميلان وماينان، شهدت وجود بعض النقاط العالقة التي حالت دون تجديد الحارس الفرنسي لعقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماينان طلب زيادة في راتبه، بينما ترى إدارة ميلان أن الحارس سيكون قد بلغ 31 عامًا مع بداية الموسم المقبل، تزامنًا مع تراجع مستواه في ظل الإصابات التي عانى منها مؤخرًا، وهو ما سيزيد من صعوبة الموافقة على طلب الفرنسي.

ثنائي مرشح لخلافة ماينان

طرح اسم مايك ماينان على طاولة أندية يوفنتوس وتشيلسي وبايرن ميونخ، خلال الفترة الماضية للتعاقد مع الحارس الذي سيصبح متاحًا بنهاية الموسم بشكل مجاني.

ودخل ثنائي في الصورة لخلافة مايك ماينان، حال رحل الأخير بشكل نهائي عن الفريق، إذ برز اسم زيون سوزوكي، حارس بارما ومنتخب اليابان، الذي انضم من نادي سينت تروايدن الصيف الماضي.

ويعد نواه أتوبولو، حارس فرايبورج الألماني، المنضم حديثًا لمنتخب ألمانيا، الخيار الثاني المطروح أمام ميلان إلا أن قيمته أعلى قليلًا من سوزوكي.

وظهر اسم إيليا كابريلي، حارس كالياري، كأحد الأسماء التي قد يلجأ إليها ميلان، إلا إن ثمن الصفقة سيترفع بكثير عن الثنائي المرشح بالفعل.

ميلان الدوري الإيطالي مايك ماينان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg