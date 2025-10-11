كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة يان بيسيك مدافع إنتر ميلان، في الرحيل عن صفوف النيراتزوري، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وأوضح موقع فوتبول إيطاليا، أن يان بيسيك قد يطالب بالرحيل عن إنتر، في يناير، بسبب رغبته في الحصول على المزيد من وقت اللعب.



وأشار إلى أن انضمام مانويل أكانجي من مانشستر سيتي لصفوف الإنتر، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وتقديمه لمستويات مميزة في بداية الموسم من الدوري الإيطالي.



وأضاف أن بيسيك كان مرشحًا للبيع في الصيف الماضي، لجلب أموال جديدة، لكنه قرر الاستمرار بعد رحيل زميله بافارد إلى مارسيليا.



وأصبح المدافع الألماني مستعدًا للبحث عن وجهة جديدة، لتجنب الغياب عن قائمة منتخب ألمانيا، في كأس العالم المقبل 2026.



وكان بيسيك ضمن اهتمامات نادي كريستال بالاس، لكنه يأمل في الانتقال لمستوى أعلى عند مغادرة الفريق الإيطالي، خاصة بعد وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.



ومع ذلك، بعد أن لعب 157 دقيقة فقط في الموسم الحالي، أي أقل بـ 114 دقيقة عن تلك التي خاضها في هذه المرحلة من الموسم الماضي، فقد يكون منفتحًا على تغيير رأيه، كما قد ينخفض ​​سعر بيعه عن 40 مليون يورو، التي كان يرغب إنتر في الحصول عليها.