ماينان عن الانتقادات بسبب إصاباته المتكررة: لا أتأثر

أكد مايك ماينان حارس مرمى فريق ميلان ومنتخب فرنسا، أنه لا يتأثر بالانتقادات التي تطاله بشأن هشاشة بنيته الجسدية والإصابات العديدة التي عصفت بمسيرته في السنوات الأخيرة.

وقال ماينان قبل مواجهة أيسلندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026: "أسمع ما يُقال، لكن أفضل رد لي هو أنني لا أُعير الامر أي اهتمام".

وأضاف: "أنا على وشك خوض مباراتي الـ23 تواليا مع المنتخب الفرنسي، لا يُزعجني وصف الناس لي كحارس مرمى يتعرض للإصابات كثيرا".

وأوضح: "حراس المرمى هم الأكثر تعرضا للضربات في أرض الملعب، هذا الأمر الأكثر إيلاما، لا شيء من هذا يُزعزع استقراري ولا يُزعجني، أعمل كل يوم وأتحكم بجسدي، هذا كل ما أستطيع فعله".

لعنة الإصابات ماينان لاحقت منذ انضمامه إلى ميلان في عام 2021 قادما من ليل، بما في ذلك تمزق في عضلة الساق تسبب في غيابه عن كأس العالم 2022.

وسقط الحارس صاحب الـ30 عاما مجددا في سبتمبر الماضي إثر تعرضه لإصابة في ربلة ساقه اليمنى.