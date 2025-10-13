المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

ماينان عن الانتقادات بسبب إصاباته المتكررة: لا أتأثر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:43 م 13/10/2025
مايك ماينان حارس ميلان

مايك ماينان

أكد مايك ماينان حارس مرمى فريق ميلان ومنتخب فرنسا، أنه لا يتأثر بالانتقادات التي تطاله بشأن هشاشة بنيته الجسدية والإصابات العديدة التي عصفت بمسيرته في السنوات الأخيرة.

وقال ماينان قبل مواجهة أيسلندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026: "أسمع ما يُقال، لكن أفضل رد لي هو أنني لا أُعير الامر أي اهتمام".

وأضاف: "أنا على وشك خوض مباراتي الـ23 تواليا مع المنتخب الفرنسي، لا يُزعجني وصف الناس لي كحارس مرمى يتعرض للإصابات كثيرا".

وأوضح: "حراس المرمى هم الأكثر تعرضا للضربات في أرض الملعب، هذا الأمر الأكثر إيلاما، لا شيء من هذا يُزعزع استقراري ولا يُزعجني، أعمل كل يوم وأتحكم بجسدي، هذا كل ما أستطيع فعله".

لعنة الإصابات ماينان لاحقت منذ انضمامه إلى ميلان في عام 2021 قادما من ليل، بما في ذلك تمزق في عضلة الساق تسبب في غيابه عن كأس العالم 2022.

وسقط الحارس صاحب الـ30 عاما مجددا في سبتمبر الماضي إثر تعرضه لإصابة في ربلة ساقه اليمنى.

منتخب فرنسا ميلان مايك ماينان

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

